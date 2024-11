Papelón de Milei con Elon Musk, otra noticia falsa del Presidente argentino

Elon ha adquirido ese bastión 'woke' inmundo con lo cual ahora vamos a tener no sólo la libertad en X, sino que, además, vamos a tener una cadena que no sea tan socialista, tan zurdita. Elon ha adquirido ese bastión 'woke' inmundo con lo cual ahora vamos a tener no sólo la libertad en X, sino que, además, vamos a tener una cadena que no sea tan socialista, tan zurdita.