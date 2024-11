River: Por qué el arbitraje vs Barracas Central puede costarle muy caro

image.png

Y ojo con la última declaración: "y hoy, por ejemplo, termina el segundo tiempo a los 45 minutos. ¿Cómo va a terminar a los 45 minutos? No entiendo por qué. Había que respetar el tiempo de adición y no se respetó. Entonces como que listo, terminó. Eso no, no está bien"

Esto último que plantea Gallardo, es lo que podría jugar en contra de River

River, ¿puede ser perjudicado?

El juez Fernando Echenique terminó el partido a los 45 minutos del segundo tiempo. Si bien es cierto que el partido estaba terminado(en cuanto a victoria de River), aún restan 5 fechas de torneo por jugar.

Esta Liga Profesional, tiene la particularidad que se define por diferencia de gol. Es decir, teniendo un jugador más y ganando 3 a 0, River tranquilamente podría haber convertido algún tanto más en un potencial tiempo de adición.

image.png

En estos momentos, el Millonario está a 6 puntos de Vélez (el Fortín juega hoy ante Deportivo Riestra) y tiene +14 mientras que los de Quinteros, +20 de diferencia total.

Esa diferencia podría haber sido recortada en ese tiempo que Echenique decidió que no se juegue.

