A Boca le costó horrores y Fernando Gago tendrá trabajo, pero ganó vs. Sarmiento

Sarmiento fue un hueso duro de roer para Boca

Para el equipo de Fernando Gago fue difícil penetrar la muralla Verde (donde jugó Nicolás Gaitán, surgido en la cantera Xeneize) no solo por el buen desempeño defensivo, sino también porque las piezas no terminaban de acoplarse: quizás la más resonante fue la de un Miguel Merentiel que jugó de mediapunta y, otra vez, no se sintió cómodo.