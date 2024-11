TikTok respira: Trump prometió salvar la app de la guillotina de Biden

Guerra digital y millones en riesgo para Trump

La movida de Trump no es casual. Según reveló The Washington Post, el magnate ve en Meta (antes Facebook) al principal beneficiado si TikTok desaparece del mercado estadounidense. " Hay otras formas de enfrentar a China sin perjudicar a 180 millones de usuarios americanos", expresó Kellyanne Conway, ex asesora de Trump, marcando un cambio radical en la postura del republicano.