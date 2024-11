BCRA y MULC: Más de 30 ruedas sin vender reservas

image.png

Entre los factores excluidos, el swap con el PBoC se mantuvo en US$ 18,2MM y el SEDESA en US$ 2,0MM. Las obligaciones con organismos internacionales se redujeron en US$ 2,8MM tras la cancelación del préstamo con el BIS. En cambio, los encajes crecieron US$ 4,9MM hasta US$ 14,4MM, impulsados por el blanqueo y los vencimientos de Bopreal, que totalizan US$ 1,7MM. Así, desde el traspaso, las reservas netas pasaron de -US$ 11,2MM a -US$ 6,7MM, mientras que el BCRA compró US$ 19,8MM en el mercado.