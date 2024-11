La categórica crítica de Francella a la grieta entre actores

"Yo era jovencito y era estudiante de teatro, siempre lo menciono. Tal vez entraba a un restaurante, una mesa de actores me preguntaba si estaba solo y me sumaba, te sentabas a comer y había tipos de cualquier corriente política, estaba todo bien, se seguía comiendo y la vida seguía. No había esto que hay hoy”, recordó. “Es demasiado. Todo va a decantar yo creo. Tiene que decantar. ¿No?”, agregó.