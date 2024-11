Guillermo Francella rompió el silencio y confirmó la crisis con su esposa

"No hay nada raro. Somos una familia hermosa con mis amigos, mi mujer, con mis hijos. Con este vínculo que tenemos. Hoy hablé tres veces con Marynés. No hay ninguna rispidez, no hay ninguna crispación", comenzó diciéndole al cronista Alfonso Oliva en medio de la grabación de una película en el barrio porteño de Belgrano.