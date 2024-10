La hija de Francella habló de la separación de sus padres y defendió a su tío

El hermano de Francella agredió a un periodista

Por otro lado, es preciso destacar, que el cronista Oliver Quiroz Salazar fue agredido verbalmente por Ricardo Francella cuando quiso saber más acerca de la ruptura amorosa.

El periodista de A la tarde decidió ir a buscar la palabra del hermano del actor y pasó un momento desagradable. "¿Qué te pasa? No tengo nada que decir, no me fastidies. Te voy a pegar un cazote. Te estoy cortando la cara, ¿te das cuenta? Sacame la cámara", le dijo visiblemente nervioso.





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1851352451808428361&partner=&hide_thread=false "A La Tarde" FUE A BUSCAR A RICARDO, EL HERMANO DE Guillermo Francella y DESATÓ SU FURIA



"Te voy a meter un sopapo"



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/jy78zPbmjo — América TV (@AmericaTV) October 29, 2024



El cronista, manteniendo la compostura, contestó con delicadeza: "Le estamos preguntando bien, con respeto, si usted pudo hablar con Guillermo, porque se habla de esta separación".

Sin embargo, su comportamiento no cambió y volvió a arremeter con dureza: "La concha de tu hermana, te voy a meter un sopapo. Buscá un laburo decente, no me fastidies. Te dije que no. ¿Te quedó claro?".

