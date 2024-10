Un medallista olímpico para los 'arrepentidos de Milei': "El bono no existe"

“Necesitamos sustento, más ayuda, más inversión en el deporte. Lo hacen, estamos contentos pero siempre hace falta un poco más y eso es lo que estamos necesitando literalmente. Hay muchos talentos nuevos que están ahí ocultos y no sé los puede apoyar, es muy complicado”, se quejó el medallista olímpico.

"Sé qué bonos tuvieron en 2008, en 2016 con Pareto y, a comparación de lo de hoy, no existe", sentenció.

Ayuda estatal a Torres

Hasta agosto, Maligno Torres recibía una ayuda del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) de $524.329 “hasta París 2024 con revisión permanente en proceso”, explicó él.

Cuando ganó la medalla en París 2024 –la única de oro que consiguió la Argentina-, comenzó a percibir la beca de Excelencia Olímpica, pero Torres pensó que eso se traduciría en un ingreso mucho mayor, sin embargo, son $689.907.

El monto está muy por debajo de lo que pagan países de la región: Brasil paga a su medalla de oro un total de 62.300 dólares y Colombia, 41.600 dólares por atleta.

"Es evidente que no me puedo comparar con países, pero al fin y al cabo lo hago. Me comparo con Colombia y estoy comparando mi medalla con un Juego ODESUR de ellos. No tiene sentido. Por más que entienda la situación del país, hay que encontrarle la vuelta", explicó.

“Necesito una mejora en la beca. Yo me gané estar en la selección y mi forma de agradecerles es con los resultados. Entiendo que tenemos un país destruido y me la tengo que bancar también”, se quejó.

“Creía que iba a poder respaldarme y establecerme, pero quizás fueron muy altas las expectativas”, se lamentó al subrayar que seguirá dependiendo de los sponsors que pueda conseguir.

“Siempre estoy agradecido por el apoyo porque entiendo la situación del país. Pero a la hora de verlo como atleta olímpico, no logro tener un sustento pese a la medalla”, añadió.

“Mi sustento más importante son los patrocinadores, los privados, que son los que me permiten a mí vivir. Con las becas, solo puedo sobrevivir. No me puedo quejar porque entiendo la situación del país, pero tengo que depender de los patrocinadores”, concluyó.

