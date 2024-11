"Milei negocia y no negocia (con CFK, Macri, sindicalistas, gobernadores y JxC)"

Una lástima que su interlocutor, y ex jefe en Clarín, Joaquín Morales Solá, no realice un seguimiento permanente de medios de comunicación, al menos el día que hace su programa. Horas antes de su entrevista a Roa, en LN+, durante el pase entre Eduardo Feinmann y 'el Pelado' Esteban Trebucq, el conductor de Radio Mitre (de Grupo Clarín, igual que TN) se manifestó preocupado o inquieto por los diálogos / negociaciones / acuerdos entre el principal colaborador de Javier Milei y que no es funcionario (Santiago Caputo) y el principal colaborador de Cristina Fernández de Kirchner (el diputado nacional Eduardo De Pedro). El motivo de esos supuestos entendimientos, según Feinmann, es precisamente el canje de la no sanción de 'ficha limpia' (teórico interés del ex ministro del Interior de Alberto Fernández) a cambio del acuerdo en el Senado para Lijo y García Mansilla en la CSJN. Hubiese resultado interesante conocer la opinión de Roa.