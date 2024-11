Kevin Coronel, de Argentinos Juniors, volvió tras 4 fechas, fue expulsado otra vez y lloró

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AAAJoficial/status/1857430068970029418?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1857430068970029418%7Ctwgr%5E7054113b9fe4123a3c7a1ab91be0890aa76c6dc0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.minutouno.com%2Fdeportes%2Finsolito-lo-sancionaron-cuatro-fechas-volvio-jugar-y-lo-expulsaron-otra-vez-n6086111&partner=&hide_thread=false #AAAJ La A. A. Argentinos Juniors lamenta con profundo dolor informar el fallecimiento de la hermana de Kevin Coronel, jugador de nuestra Institución.

Por su parte, el deportista compartió un emotivo mensaje en sus redes, en el que expresó su pesar por la pérdida de su hermana. “Estoy acá no sé cómo, pero estoy mi Negra. No caigo todavía con lo que pasó, estoy destruido y quería que estos recuerdos queden conmigo siempre, mami. Que locurita que si mi amor no sé cómo voy a seguir sin vos, me dejaste un vacío enorme, pero quiero que me cuides siempre Kiara hermosa. Con lágrimas en los ojos mi amor te digo que toda mi vida vas a ser vos, y te voy a recordar siempre pesadita hermosa. Cuídame siempre mi Kiarita”, escribió el jugador.

Argentinos Juniors cayó ante Barracas Central y se alejó de la clasificación por las copas

Argentinos Juniors no levanta cabeza y en la noche de este último lunes 25/11 cayó de local 1-0 ante Barracas Central. Esta derrota lo sigue dejando afuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. En el encuentro que estuvo marcado por el homenaje a Diego Armando Maradona y en el cuarto aniversario de su partida, los jugadores del Bicho se retiraron silbados.

El elenco de La Paternal arrancó mejor con dos ocasiones de Maximiliano Romero, la primera con un tiro desviado y la segunda que obligó a la intervención del arquero Marcelo Miño. Además, el arquero también le ahogó el grito a Alan Lescano. Por su parte, Barracas respondió con Siro Rosane, que reventó el travesaño con un tiro de media distancia. Antes de irse al descanso, Manuel Duarte abrió el marcador con un remate esquinado desde afuera del área.

Barracas se quedó con la victoria, aunque se mantiene en la última posición. Mientras que Argentinos está en el puesto 24° entre 28 equipos y por ahora no puede entrar en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pues en la tabla anual suma 52 puntos y quedó a uno de Defensa y Justicia, el último en ingresar.

En la próxima fecha los dos jugarán el lunes (02/12). Barracas Central recibirá a Tigre a partir de las 17 y Argentinos visitará a Independiente Rivadavia, desde las 21.

