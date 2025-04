Christianity Today cuestiona el Evangelio de la Prosperidad

Respecto a la prosperidad, el texto bíblico garantiza "pan y agua" (Éxodo 23:25), necesidades básicas, no lujos. White, en cambio, presenta la bendición como éxito material, desvirtuando el mensaje original. La promesa de "larga vida" se refiere a que Dios no acortará los días designados, no a longevidad automática. Sobre el "año especial de bendición", el pasaje aludido (Éxodo 23:29-30) describe un proceso gradual y arduo de conquista, lejos de la idea de un año mágicamente próspero.