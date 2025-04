Benjamin Netanyahu, de Viktor Orban (Hungría) a Donald Trump (USA), y masacre en Gaza

Israel decidió recientemente cancelar los aranceles restantes sobre las importaciones estadounidenses. El acuerdo de libre comercio entre ambos países, firmado hace 4 décadas, garantiza que aproximadamente el 98% de los productos estadounidenses ingresen a Israel libres de impuestos.

Netanyahu visita Hungría en su primer viaje a Europa desde 2023, desafiando la orden de arresto de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

El gobierno húngaro anunció su retirada de la CPI justo antes de que el primer ministro Viktor Orbán recibiera a Netanyahu.

A su vez USA no integra ni reconoce a la CPI.

Tampoco Israel.

También se tratarán los esfuerzos estancados para alcanzar un nuevo acuerdo sobre un alto el fuego en Gaza y el regreso de los cautivos israelíes retenidos por grupos palestinos allí.

Israel reanudó sus ataques contra Gaza, rompiendo una breve tregua con el grupo palestino Hamás.

Trump también ha presionado a Irán para que inicie negociaciones sobre un nuevo acuerdo respecto a su programa nuclear. Irán ha declarado su disposición a mantener conversaciones indirectas.

Los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, llevan décadas acusando a Teherán de buscar armas nucleares. Irán rechaza estas acusaciones y sostiene que sus actividades nucleares tienen únicamente fines civiles.

Israel ha restringido el acceso de los palestinos al 66% de Gaza, ya sea declarando grandes áreas como zonas prohibidas o emitiendo órdenes de desplazamiento forzado, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Entre las zonas restringidas se encuentra una amplia franja del sur de Rafah, donde las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) emitió una nueva orden de desplazamiento el 31/03, declarando que regresaba a “luchar con gran fuerza”.

Las restricciones también cubren partes de la ciudad de Gaza, donde las tropas israelíes lanzaron una nueva ofensiva terrestre el viernes 04/04 por la mañana para ampliar su “zona de seguridad”.

Estas escaladas han desencadenado uno de los mayores desplazamientos masivos de la guerra, empujando a cientos de miles de palestinos –muchos de ellos ya desplazados múltiples veces– a huir una vez más.

“Nuestra mayor lucha ahora es el desplazamiento”, declaró a Al Jazeera un anciano desplazado del este de la ciudad de Gaza, de nombre Abu Hazem Khalef. “No tenemos ni idea de cómo gestionar esta situación. Me dirijo al oeste de la ciudad de Gaza, buscando cualquier calle donde pueda montar una tienda de campaña”.

“Nos obligan a irnos y ni siquiera sabemos adónde ir”, añadió Mahmoud al-Gharabli, otro palestino desplazado. “Estamos exhaustos y completamente destrozados”.

El impulso militar sigue a la amenaza del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de intensificar la ofensiva para presionar a Hamás para que haga más concesiones.

“Ahora estamos dividiendo la Franja y estamos aumentando la presión paso a paso para que nos entreguen a nuestros rehenes”, dijo Netanyahu en un mensaje de video, afirmando que no negociará más.

Hasta el momento esto no le funcionó a Israel.

El viernes 04/04, las fuerzas israelíes continuaron con devastadores ataques aéreos, que causaron la muerte de al menos 38 personas, según informaron fuentes médicas a Al Jazeera. Esto siguió a una intensa jornada de bombardeos el jueves 03/04 que dejó 112 muertos, muchos de ellos mujeres y niños.

Las condiciones dentro del Hospital Al-Ahli de la ciudad de Gaza (Hospital Bautista), adonde fueron llevadas muchas víctimas en el norte, son “apocalípticas”, reportó Hani Mahmoud ,de Al Jazeera, después de visitar las instalaciones.

Amós Harel en el diario Haaretz, de Tel Aviv:

"El Jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, tomó algunas medidas duras la semana pasada, después de un ataque perpetrado por colonos israelíes y soldados contra la aldea de Jinba, en las colinas del sur de Hebrón, en Cisjordania.

Tras un enfrentamiento entre pastores palestinos y un pastor israelí, un batallón de artillería israelí, acompañado por colonos de una fuerza de defensa regional (paramilitares), emprendió una venganza que incluyó daños a propiedades y vehículos. El incidente se ocultó inicialmente a los oficiales superiores.

Zamir insistió en llegar personalmente al lugar de los hechos; varios oficiales fueron reprendidos y destituidos. Algunos soldados y oficiales fueron encarcelados. Esto se hará con respecto a otros incidentes, revelados recientemente, en los que soldados abusaron de palestinos.

El jefe de Estado Mayor se encuentra en plena campaña para reforzar la disciplina operativa en el ejército. Esto incluye una atención más rigurosa a las reglas de combate y al trato a los civiles.

Durante el mandato de su predecesor, Herzl Halevi, el ejército tuvo dificultades para abordar estos problemas.

(N. de la R.: Herzl Halevi, quien también fue jefe de Sayeret Matkal, la inteligencia militar israelí, fue el primer judío ortodoxo practicante en esa función. Fue tolerante hacia los abusos. En enero de 2025, anunció su intención de dimitir como jefe del Estado Mayor, por su responsabilidad en los ataques de Hamás del 07/10/2023).

Zamir está libre de todo esto y decidido a poner en orden a las FDI, lo que incluye "hacer rodar algunas cabezas", según le anticipó a los generales.

Parte del problema, según miembros del Estado Mayor de las FDI, se relaciona con el incumplimiento de normas en la guerra en Gaza en las tareas relacionadas con la seguridad en Cisjordania. Tras 1 año y medio de combate, a las fuerzas que abandonan la Franja de Gaza (el batallón de artillería mencionado había llegado 2 días antes de la masacre cerca de Hebrón) les resulta difícil asimilar que las reglas del juego en Cisjordania son diferentes.

(N. de la R.: o sea que podrían sumarse muchísimos acontecimientos de extralimitación de acciones letales de las FDI en Gaza).

Pero Cisjordania no es el problema principal de Zamir. Es posible que su primera prueba, y una prueba para todo el ejército, es otro incidente ocurrido en el Cisjordania hace más de 1 semana. La mayoría de los medios de comunicación israelíes apenas lo mencionaron.

Haaretz informó que en la noche del 23/03, un convoy palestino, que incluía 1 ambulancia y camiones de bomberos, se acercó a una fuerza de las FDI en el barrio de Tel Sultan, en Rafah. Los soldados abrieron fuego contra los vehículos, que, según afirmaron, "se movían de forma sospechosa". Y 15 personas que trabajaban para organizaciones humanitarias, incluidos paramédicos, murieron acribillados. Los cuerpos de estos trabajadores sanitarios, incluyendo sus vehículos destrozados, fueron encontrados después de unos días, enterrados en la arena.

Fuentes de la división militar responsable de esa zona dijeron a Haaretz la semana pasada que

Sin embargo, testigos palestinos exhibieron videos de que los vehículos de emergencia llevaban las marcas habituales de la Medialuna Roja, iban con las luces encendidas, y que las víctimas fueron ejecutadas a tiros a quemarropa y algunos de los cuerpos fueron encontrados con las manos esposadas.

Medios de comunicación estadounidenses y británicos han publicado más información y testimonios reforzando las acusaciones palestinas. The New York Times informó que un video encontrado en el teléfono celular de un paramédico muerto mostraba que el convoy estaba claramente marcado, contrariamente a lo que afirmaban las FDI.

