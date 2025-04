Lunes Negro como en 1987 en los mercados, anticipa semana tormentosa

Live Blog Post

Reuters cuenta del desastre en Asia

Reuters: "Los mercados bursátiles de Asia se desplomaron el lunes 07/04 debido a que los temores a una guerra comercial global hicieron caer los futuros de Wall Street y los inversores apostaron a que el creciente riesgo de recesión podría provocar un recorte de las tasas de interés en USA ya en mayo.Los mercados de futuros se movieron rápidamente para descontar casi 5 recortes de un cuarto de punto en las tasas estadounidenses este año, lo que hizo caer drásticamente los rendimientos de los bonos del Tesoro y perjudicó al dólar. La masacre se produjo mientras los funcionarios de la Casa Blanca no mostraban señales de dar marcha atrás con sus amplios planes arancelarios, y China declaró que los mercados se habían pronunciado sobre sus represalias a través de gravámenes a los productos estadounidenses."

"Los futuros del S&P 500 cayeron un 4,31% en una sesión volátil, mientras que los futuros del Nasdaq cayeron un 5,45%, sumándose a las pérdidas de mercado de casi US$ 6 billones de la semana pasada. El Nikkei de Japón cayó un 7,8% , lo que no sucedía desde finales de 2023, mientras que Corea del Sur perdió un 4,6%. Las perspectivas más sombrías para el crecimiento mundial mantuvieron los precios del petróleo bajo una fuerte presión, tras las fuertes pérdidas de la semana pasada. El Brent cayó US$ 2,12, a US$ 63,46 el barril, mientras que el crudo estadounidense bajó US$ 2,05, a US$ 59,94 el barril."