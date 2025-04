Qué pasó con Ricardo Caruso Lombardi y el Pro en un bar de la ciudad

Zago había anticipado que su candidato sería “alguien que no viene de la política, alguien fresco, transparente”.

Cómo lo vio Caruso Lombardi

“Para mí es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida y noté que tenía que hacer un cambio. Viendo el lado positivo que veo en la calle con gente que voy hablando, me dio esa sensación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me dijo que le dé para adelante, que me la juegue. Vos tenés que tener no solo ganas, sino capacidad. Y me parece que es un buen momento para pegar un salto y poder a ayudar a la gente, que es lo más importante”, resaltó el entrenador en redes.

