Una activista trans denunció a Jorge Rial por acoso: "No hay disculpas posibles"

Quiero compartirles algo indignante que me pasó el año pasado. Desde 2020 que insisto en varios medios en tener una columna que hable sobre la comunidad trans (vivencias, violencia policial, exclusión laboral, y logros también ). Por cada productor que conozco o cada conductor o persona de los medios que comienza a seguirme en redes enseguida ofrezco mi columna trans para poder hablar en medios con voz propia lo que nos atraviesa, y así también frenar tanto discurso de odio que circula en los medios hace ya años. El año pasado le ofrecí esa columna a un conductor y lejos de conseguirme un laburo me termino acosando. Y ahora bien, que parte de la sociedad está preparada para asumir que a nosotras también nos acosan? Lo dejo ahí. . Lo único que me interesa es exponer lo que nadie se anima a exponer, y a hacer entender a mucha gente lo difícil que es acceder a un derecho básico siendo trans. Mientras tanto sigo con mi proyecto, donde haya una puerta cerrada ahí estaré saltando por la ventana. Tenemos mucho que decir, mucho por contar y no merecemos que nos ignoren nunca mas. El link del entrevista completo está en mis storys, en el mismo hablo de un montón de cosas más que debemos visibilizar. gracias por leerme siempre. Bárbara

Entonces, la artista concluyó:

No hay disculpas posibles. Al otro día, un caradura, me dijo: 'La pasé bárbaro con vos, me encantaría volver a verte'. O sea, ¿no viste que te rechacé? No hay disculpas posibles. Al otro día, un caradura, me dijo: 'La pasé bárbaro con vos, me encantaría volver a verte'. O sea, ¿no viste que te rechacé?

La denuncia de Di Rocco no quedó allí, puesto que algunas horas después subió el video con sus declaraciones a su cuenta de Instagram y lo acompañó con un potente descargo.

"Lo único que me interesa es exponer lo que nadie se anima a exponer, y a hacer entender a mucha gente lo difícil que es acceder a un derecho básico siendo trans", sostuvo la activista.

Jorge Rial contrató a un reconocido abogado para que libere a su hija

Desde el miércoles (05/02) More Rial se encuentra detenida acusada de robar una casa y a raíz de falta de resultados es que Jorge Rial decidió avanzar y contratar a Fernando Burlando para que destrabe la situación y la joven finalmente recupere la libertad.

"La decisión fue luego de que lo hablé con Morena. Jorge Rial había contratado los servicios de Fernando Burlando, así que le dije que mi recomendación era que estuviese. Era la mejor decisión para mantener el vínculo familiar. Que así también pueda tener todo un apoyo para que consiga un departamento", explicó el abogado Alejandro Cipolla en diálogo con TN.

Embed - ¡CAMBIO DE ESTRATEGIA! Cipolla dejó de ser el abogado de Morena Rial: ahora la representará Burlando

Asimismo, el letrado se volcó a las redes sociales para hacer público que dejará de la defensa de la joven y manifestó: "Entiendo que es lo mejor para mantener su vínculo familiar".

El robo que la llevó a estar detenida se llevó a cabo el 18 de enero alrededor de las 22:00 en una casa situada en en Villa Adelina. El inmueble estaba vacío, ya que los propietarios estaban de vacaciones en Pinamar.

image.png Alejandro Cipolla se volcó a las redes para anunciar que dejó de ser el abogado de More Rial.

