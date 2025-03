Oscars 2025: Anora arrasó con cinco premios Oscars, y marcó récord histórico en comedia

Live Blog Post

Oscar a Mejor Película para Anora

El gran momento de la noche se lo llevó Anora. Cinco Oscars.

image.png

Oscar a Mejor Actriz para Mikey Madison por Anora

¡Sí, cuarto Oscar, damas y caballeros! Anora arrasa

image.png

Oscar a Mejor Director para Sean Baker por Anora

¡Sí, tercer Oscar para Anora! Enorme Sean Baker.

image.png

Oscar a Mejor Actor para Adrian Brody por The Brutalist

Brody se lleva su segundo Oscar tras su viejo papel en El Pianista.

image.png

Oscar a Mejor Banda Sonora para The Brutalist

Tremenda banda sonora, así que merecido.

image.png

Oscar a Mejor Película Extranjera I´m Still Here

Se lo llevó la merecida brasileña I´m Still Here

image.png

Oscar a Mejor Fotografía para The Brutalist

Merecido para The Brutalist

image.png

Oscar a Mejor Cortometraje para I´m Not A Robot

Un cortometraje bastante interesante.

image.png

Oscar a Mejores Efectos Visuales para Dune Parte Dos

La película de Villeneuve metió doblete.

image.png

Oscar a Mejor Diseño de Sonido para Dune Parte Dos

Al fin, el primero para Dune y esta enorme saga de ciencia ficción.

image.png

Oscar a Mejor Documental largo para No Other Land

Sí, es un documental que vale la pena. Y desde Urgente24 recomendamos ampliamente.

image.png

Oscar a Mejor Corto Documental para The Only Girl in the Orchestra

Interesante elección para el Corto Documental de "The Only Girl in the Orchestra"

image.png

Oscar a Mejor Canción Original para Emilia Pérez

Sí, Emilia Pérez se lleva su segundo Oscar. Esta vez a mejor canción.

image.png

Oscar a Diseño de Producción es para Wicked

La ganadora al Mejor Diseño de Producción se lo llevó

image.png

Oscar a Mejor Actriz de Reparto para

Se lo llevó Zoe Saldaña por Emilia Pérez

image.png

Oscar a Mejor Montaje para Anora

Anora sube al podio de mejor montaje, de nuevo Sean Baker

image.png

Oscar a Mejor Maquillaje y Peinado

The Substance

image.png

Oscar a Mejor Guion Adaptado para Conclave

¿Merecido? Debatible, pero esperado...

image.png

Oscar a Mejor Guion Original para Anora

¡Totalmente merecido!

image.png

El Oscar a mejor vestuario es para...

Wicked

image.png

Mejor película animada: Flow

image.png

Primer ganador de la noche: Kieran Culkin

A mejor Actor de Reparto por A Real Pain

image.png

Adam Sandler apareció a hacer de las suyas

image.png

Conan O’Brien habla de los nominados y se burla de los actores

Conen O 'Brien haciendo de las suyas...

image.png

Músical entre las actrices de Wicked para arrancar la ceremonia

Ariana Grande decidió cantar lo mejor de su nominada película Wicked.

Empieza la premiación de los Oscars: ¿Quién se alzará con el premio mayor?

Da comienzo el gran certamen del cine, damas y caballeros.