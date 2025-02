Gran semana para Sebastian Stan: Deja Marvel y se mete en la carrera a los Oscars

image.png

El contrato de Stan con Marvel lo vinculaba a un total de 9 películas, y con Thunderbolts, esa cifra se completaría, y por lo tanto, sería el cierre de su etapa como Bucky. Cabe mencionar que, según comentó él mismo en el pasado, su contrato no dice nada sobre series, y a pesar de que Falcon y el Soldado del Invierno no cuenta para estos nueve créditos, las apariciones sin créditos tampoco entrarían en la ecuación. Dicho de otro modo, aunque el actor se despida de la pantalla grande de Marvel, no se descarta que su personaje vuelva en el futuro como cameo o en nuevas negociaciones.