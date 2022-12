Los 10 hombres considerados más apuestos en 2022

El pequeño del clan Hemsworth ocupa el noveno lugar. ¿Aparecerá en el listado su hermano Chris Hemsworth? Ojo porque Liam Hemsworth parece que se ha propuesto estar más fuerte que su hermano Chris.

El actor australiano de 32 años saltó a la fama en 2010, tras interpretar el papel de Will Blakelee en la película La última canción, y se estabilizó en el mundo del cine con la saga Los juegos del hambre.

Liam-Hemsworth.jpg Liam Hemsworth.

8 - Andrew Garfield

Otro Spider-Man que aparece en esta lista. Aunque hubo una época en la que no lo tuvo fácil: tal y como contó él mismo, le rechazaron para protagonizar 'Las crónicas de Narnia: El príncipe Caspian' porque "no era lo suficientemente guapo".

Andrew-Garfield.jpg Andrew Garfield en el papel del Hombre Araña.

7- Timothée Chalamet

A sus 26 años tiene a medio mundo rendido a sus pies desde que protagonizase "Call me by your name" hace ya casi un lustro. Timothée Chalamet pisa cualquier alfombra roja y los gritos de "¡guapo!" retumban por doquier. De ahí que haya conseguido el séptimo lugar.

chalamet.jpg Timothée Chalamet.

6- Sebastian Stan

Que Sebastian Stan es uno de los hombres del momento es indudable, de ahí que haya recibido tantos votos de los internautas. "¿Por qué Sebastian Stan me parece tan obscenamente guapo?" es solo uno de los muchos tuits que hemos encontrado en los que se ensalza la prestancia del Soldado de Invierno.

sebastian-Stan.jpg Sebastian Stan.

5- Chris Evans

Chris Evans (41 años) aparece en esta lista, pero llama la atención que no lo haga más arriba...el Capitán América ocupa la mitad del ranking.

Chris-Evans.jpg Chris Evans.

4- Tom Holland

Acaso Tom Holland (26 años) aparezca en esta lista por lucir el traje de Spider-Man, pero es un hecho que el joven levanta pasiones. Aunque se queda a un paso de colarse en el podio, lo cierto es que su transformación física en estos años ha sido brutal, y se nota…

Tom-Holland.jpg Tom Holland.

3- Michael B. Jordan

El que fuera el hombre más sexy del 2020 según la revista People se lleva el bronce, aunque hay que reconocer que el actor de "Black Panther" a sus 35 años no ha perdido los encantos que le llevaron a ocupar tan ilustre puesto.

Michael-b-Jordan.jpg Michael B. Jordan.

2- Ryan Reynolds

Sin duda, su sonrisa y sentido del humor le han hecho escalar hasta la segunda posición en este ranking de guapos.

A sus 46 años, el actor canadiense está casado con la bella actriz Blake Lively, con quien tiene 3 hijos.

Ryan-Reynolds.jpg Ryan Reynolds.

1- Chris Hemsworth

El actor australiano Chris Hemsworth se alza con el primer puesto como famoso masculino más atractivo de 2022. Ya en 2014 la revista ‘People’ lo nombró el hombre más guapo y en estos casi 10 años sigue igual de fuerte con una transformación física paralizante.

Saltó a la fama interpretando a Kim Hyde en la serie de televisión australiana Home and Away antes de comenzar una carrera cinematográfica en Hollywood. Pero sin dudas logró gran reconocimiento a nivel mundial con su papel como Thor en el Universo cinematográfico de Marvel.

chris-Hemsworth.jpg Chris Hemsworth en el puesto 1 de los más guapos de 2022.

--------

Más contenido en Urgente24:

La AFIP investigará plazos fijos ¿A partir de qué monto?

Escracharon a Víctor Hugo Morales y explotó: "HDP, cagón"

Destrozado por criticar a Messi/Scaloni, Liberman respondió

Climatólogos pronostican cuándo podría llegar 'El Niño' a la Argentina

AFIP va sobre los plazos fijos: Todo lo que tenés que saber