SAG Awards 2025: Sorpresas, decepciones y cómo se redefine la carrera a los Oscars

image.png Timothée Chalamet ganó Mejor Actor en los SAG Awards por su papel como Bob Dylan, siendo éste su primer gran triunfo y posicionándose como uno de los favoritos para el Oscar.

Otro de los grandes momentos de la noche fue el triunfo de Only Murders in the Building en la categoría de Mejor Elenco en Serie de Comedia, que le dio la sorpresa a todos los que esperaban que Hacks o The Bear se alzaran con el galardón. La serie cuenta con Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short en su elenco, y fue precisamente Short quien también salió reconocido como Mejor Actor en Serie de Comedia, a pesar de no haber podido asistir a la ceremonia. A pesar de su ausencia, no se opacó su victoria, la cual es un fuerte indicio de que la serie sigue siendo una de las favoritas y un candidato a seguir en los premios de la Academia. Además, otros grandes como Ted Lasso o The Bear pueden quedar afuera de la competencia si no logran reconquistar a los votantes.