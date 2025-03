¿Hollywood va por Donald Trump en la entrega de los Oscar o se refugiará en un lugar seguro?

image.png

Sin embargo, una mirada a las tres películas que tienen más candidaturas nos dice que The Brutalist (10 nominaciones), Emilia Pérez (13 nominaciones) y Wicked (10 nominaciones) encarnan una ideología de protesta donde los marginales se hacen fuertes frente a los poderosos.

1-“The brutalist” cuenta la vida de un arquitecto judío nacido en Hungría que sobrevive al Holocausto y decide emigrar a Norte América junto a su esposa tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Resumiendo: la historia de éxito de un inmigrante en Estados Unidos.

image.png The brutalist, 10 nominaciones

2-“Emilia Pérez” sigue la historia de Juan “Manitas” Del Monte, un narcotraficante mexicano que tras una serie de crímenes decide que lo mejor es desaparecer, pero de una manera muy particular: dándose por muerto y cambiando de género. Cuando deja de ser varón, termina su vida de violencia y comienza una existencia de mujer mucho mejor que la anterior. ¿Feminismo a full?

image.png Emilia Pérez, 13 nominaciones

3-“Wicked” es una maravilla musical donde la persona diferente, una maga con piel verde, deslumbra y enamora al personaje masculino de la obra. Los líderes autoritarios son derrotados por los “distintos”.

image.png Wicked, 10 nominaciones

El Aprendiz, eje de las polémicas

Un momento tenso ocurrirá cuando la película “El Aprendiz”, sobre la juventud del actual primer mandatario de la Unión, comita por las estatuillas.

Estará presente en dos categorías de interpretación:

-Sebastian Stan aspira al premio a mejor actor por meterse en la piel del hoy presidente

-Jeremy Strong está entre los favoritos como actor de reparto por interpretar a Roy Cohn, el abogado gay y transgresor de Donald que terminó siendo su mentor.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1833540859696189913&partner=&hide_thread=false Primer tráiler de ‘El aprendiz’, la película biográfica protagonizada por Sebastian Stan como #DonaldTrump.pic.twitter.com/btnYkYWhj8 — La Cinestación (@lacinestacion) September 10, 2024

Trump dejó claro que no le gustó el retrato que le hicieron. Por lo tanto, si la Academia premia al filme habrá controversia.

Declaró en octubre de 2024 en una publicación en su red Truth Social.

Es un trabajo de matón barato, difamatorio y desagradable, hecho antes de las elecciones, que solo busca dañar al más grande movimiento político de nuestra historia. Es un trabajo de matón barato, difamatorio y desagradable, hecho antes de las elecciones, que solo busca dañar al más grande movimiento político de nuestra historia.

La película es muy controversial porque incluye una escena de la supuesta violación que la primera mujer de Trump, Ivana, relató en el juicio de divorcio en 1989. Luego, se desdijo de esa afirmación.

Los abogados de Trump intentaron bloquear su estreno en Estados Unidos el verano pasado pero el filme finalmente pudo ser visto en cines y plataformas.

image.png Conan O Brien presentará los Oscars

Conan O Brien, el anfitrión elegido

Para no cargar las tintas, la Academia contrató como presentador estrella de la Tv: Conan O Brien. Se trata de un conductor apolítico, alegre y muy respetado.

No se insistió con Jimmy Kimmel, apasionado cómico antitrumpista que ya condujo 4 veces la popular ceremonia.

"¿Ha habido ALGUNA VEZ un PEOR ANFITRIÓN que Jimmy Kimmel en los Oscar?”, reflexionó Trump durante su primer mandato.

Los números de rating de los Oscar han ido cayendo y solamente la cachetada de Will Smith a Chris Rock en 2022 logró desentumecer un poco a las audiencias. Está claro que la industria no quiere perder los frecuentes apoyos estatales. Busca mantener y aumentar los incentivos económicos. Los números de rating de los Oscar han ido cayendo y solamente la cachetada de Will Smith a Chris Rock en 2022 logró desentumecer un poco a las audiencias. Está claro que la industria no quiere perder los frecuentes apoyos estatales. Busca mantener y aumentar los incentivos económicos.

image.png

El cambio de postura en los gigantes del cine

Luego de ver a un Hombre Araña y una sirenita afro americanos, un Capitán América negro y una Blanca Nieves latina, las corporaciones (como Paramount) ya anunciaron que dejarán de aplicar ciertas políticas de inclusión y diversidad para alinearse con las posturas de MAGA.

Trump sabe que los Oscar no son el súper tazón. Cuando Donald concurrió al partido final entre los Kansas Chief y Philadelphia Eagles recibió estruendosos aplausos por parte de la afición.

No ocurriría lo mismo en el Dolby Theater de Los Ángeles, seguramente.

A favor del Jefe de Estado juega el hecho de que ahora la cautela corporativa es mayor y se cree que va a primar la prudencia.

La élite de la industria del cine y la televisión se mantiene prácticamente en silencio ante el retorno del republicano a la Casa Blanca a pesar de que el magnate neoyorquino fue durante años el objetivo predilecto de los progresistas (woke) de California. La élite de la industria del cine y la televisión se mantiene prácticamente en silencio ante el retorno del republicano a la Casa Blanca a pesar de que el magnate neoyorquino fue durante años el objetivo predilecto de los progresistas (woke) de California.