Sorprende el volumen de apuestas sobre la salud de Francisco y si habrá nuevo Papa

Polymarket no ha estado disponible para los usuarios estadounidenses desde 2022, cuando enfrentó denuncias ante la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de que operaba un mercado de comercio de derivados no registrado.

Pasemos unos segundos por Coinbase.com/: "Polymarket es la plataforma de mercados de predicción líder en el mundo, que permite a los usuarios apostar sobre el resultado de acontecimientos del mundo real en una variedad de temas como la política, los deportes y la cultura pop. Aprovechando la sabiduría de la multitud, Polymarket proporciona probabilidades en tiempo real de los resultados de los acontecimientos, lo que permite a los usuarios beneficiarse de sus conocimientos y percepciones."

colegio-de-cardenales.jpg Cardenales que eligen un nuevo Papa.

Las apuestas

Volvamos a Bloomberg: "(...) En la sección de comentarios de la apuesta, los usuarios discutieron sobre la moralidad de sus especulaciones. “Apostar por la salud del Papa te envía directamente al infierno”, escribió un usuario de Polymarket el martes 26/02. “Beneficiarse y esperar la muerte de alguien me parece demasiado inmoral como para apostar en este mercado”, reflexionó otro. Los comentaristas compartieron enlaces a las últimas actualizaciones sobre la salud de Francisco y se desviaron hacia conjeturas sobre una posible renuncia papal y la existencia de Dios. (…)

Las historias de los juegos de azar y del Papado están entrelazadas desde hace mucho tiempo. Las apuestas sobre las elecciones papales eran relativamente comunes en el siglo XVI, hasta que en 1591 el papa Gregorio XIV prohibió formalmente a los católicos realizar apuestas sobre la elección de un Papa o sobre su mandato (ese edicto fue derogado en 1918). La historia está llena de ejemplos de apuestas sobre el resultado de los cónclaves papales, aunque en las últimas décadas esas apuestas se han realizado principalmente en línea.

Apostar por la mortalidad del Papa “me deja un sabor de boca un poco raro”, dice Kiran James, una usuaria de Polymarket en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), que no ha apostado por el Papa Francisco, pero sí por las elecciones estadounidenses (tuvo razón) y que apuesta regularmente cuántas veces Elon Musk publicará en X en un día determinado. “Es una de esas cosas que no me gusta, pero creo que es un juego limpio”.

Carlos, un profesional financiero en Alemania cuyo apellido no se ha revelado para que pueda hablar con franqueza, dijo que apostó una pequeña suma en la apuesta por el papa Francisco, aunque él espera ganar mediante una renuncia. Reconoce los incentivos un tanto "perversos" asociados con las apuestas a muerte, pero las ve como algo similar a un fondo de cobertura que apuesta a que una empresa se declarará en quiebra.

pope4.jpg

Polymarket

La redacción de la apuesta del Papa Francisco es lo suficientemente vaga como para incluir resultados no fatales. Pero no es la única hipótesis en Polymarket que podría considerarse de mal gusto. (¿Jay-Z estará en la cárcel en abril? Los usuarios de Polymarket le dan un 1% de posibilidades. ¿Se publicarán archivos en julio que revelen que Jeffrey Epstein es un agente del Mossad de Israel? Un 8% de posibilidades.)

El sitio también fue criticado en enero por albergar apuestas sobre la trayectoria de los incendios forestales de Los Ángeles, y en 2023 por permitir a los usuarios apostar sobre si el sumergible Titan explotaría.

Polymarket se negó a responder a las preguntas de Bloomberg sobre si tiene reglas específicas sobre las apuestas a muerte, pero las misivas de la propia empresa a los usuarios sugieren al menos cierta familiaridad con la rica historia de las apuestas sobre los resultados papales.

“¿Sabías que, gracias al poder del blockchain, no solo puedes poner en peligro tu dinero, sino también tu alma con una simple firma en Metamask?”, escribió Polymarket en su boletín del 24 de febrero. “Apostar en el proceso de selección papal antes se castigaba con la excomunión (ser expulsado de la Iglesia católica). Sin embargo, esta política fue derogada o ahora rara vez se aplica”.

“No es un consejo espiritual”, concluía el boletín. “Consulte a su sacerdote”.

(Actualiza las probabilidades de apuestas y los ingresos luego de los informes de la tarde del 28/02 de que la condición del Papa Francisco había empeorado)."

