Para Vaca Muerta: Hidrocarburos sólo trampolín a algo más (el caso Arabia Saudita)

¿País sinónimo de hidrocarburos? Arabia Saudita. Por cierto que es un cliché porque para Rusia el petróleo es igual de importante que para Arabia Saudita pero no está tan instalado su dependencia del recurso no renovable. Y es probable que Arabia Saudita, además, trabaje en forma más interesante que Rusia en cómo saltar a una economía de recursos renovables. Todo un mensaje para la Argentina que no contempla que Vaca Muerta no será para siempre. Además, Argentina sólo piensa en venderle soja a China. Arabia Saudita no piensa en venderle sólo hidrocarburos a China.