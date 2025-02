A Carmen Barbieri le pegaron dónde más le duele: "¿Por qué no se fija en su hijo?"

"Yo tuve mis errores, pero ¿por qué ella no se fija en su familia? ¿Por qué no se fija en su hijo? Siempre es contra mí. Al hijo lo juzgaron porque la cagó a palos a la otra chica y eso no se le va a borrar nunca, es un golpeador". "Yo tuve mis errores, pero ¿por qué ella no se fija en su familia? ¿Por qué no se fija en su hijo? Siempre es contra mí. Al hijo lo juzgaron porque la cagó a palos a la otra chica y eso no se le va a borrar nunca, es un golpeador".

Las palabras de la influencer encendieron la polémica de inmediato. Dado que solo reflotó un episodio del pasado, si no que lo hizo con una dureza que no pasó desapercibida.

image.png Carmen Barbieri y Morena Rial en "Mañanísima"

Carmen Barbieri no se quedó callada

Lejos de dejar pasar la acusación, la conductora de "Mañanísima" le respondió con firmeza. En una comunicación con el programa de Karina Mazzocco, desestimó los dichos de Morena y defendió a su hijo sin dudar: "Federico no roba, no sale a robar. Está perfecto, muy bien, que lo trate como ella quiera tratarlo".

Su respuesta no dejó margen para interpretaciones, puesto que dejó en claro que su hijo no tenía nada que aclarar ni responderle a Morena. Por su parte, desde el ciclo, intentaron obtener una reacción de Federico Bal, pero el actor evitó meterse en la polémica. "Él dijo que no tenía nada para decir", reveló Cora Debarbieri.

Fuera de la TV en 24 horas y con escándalo

Lo que empezó como una simple incorporación televisiva terminó en un escándalo que sigue dando que hablar. Morena Rial, lejos de encontrar estabilidad laboral, volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez enfrentada con una de las figuras más importantes del espectáculo argentino.

¿Habrá una nueva respuesta de su parte? Conociendo su historial mediático, todo indica que esta historia aún no terminó.

----------------------------

Más contenido en Urgente24

Millones de usuarios podrán usar esta app como billetera virtual

La película de 1 hora y 30 que te hará dudar de todos hasta el último minuto

Starlink alcanza su máximo por demanda: Cómo saber si tu zona está saturada

La bomba de Luis Ventura que destruye la imagen de Jorge Rial: "Adentro había billetes"