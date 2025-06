Carmen Barbieri destrozó a Medina Flores por meterse con la salud de su hijo

image.png Carmen le respondió con todo al aire, recordando la lucha de su hijo contra el cáncer. Medina Flores se desentendió del tema y no mostró ni una pizca de empatía.

Después, le tiró con de todo: "Te metiste con la salud de mi hijo haciéndote el gracioso. Pero no sos gracioso, tenés una cara de amargado, nunca te reís. No sé si tenés dientes, no te veo sonreír nunca". Y lejos de terminarla, lo criticó como conductor también: "¿Quién lo puso de conductor a este señor? No puede conducir ni una bicicleta. Rezo para que no te enfermes ni de un resfrío, para que no sepas lo que es eso. Porque si lo supieras, no hablarías así".