Morena Rial recogió el guante y le respondió a Carmen Barbieri/Mañanísima: "Me usaron"

Debut y despedida de Morena Rial en Mañanisima: El descargo de Carmen Barbieri

El lunes pasado Morena Rial sorprendió a los espectadores de Mañanísima al ser anunciada como panelista del magazine matutino de El Trece en reemplazo de Estefanía Berardi. Sin embargo, en la mañana de ayer (martes 25/2) la mediática no se presentó y Carmen Barbieri realizó un extenso descargo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1894428270021464570?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1894428270021464570%7Ctwgr%5E5e1fe3cc044308194e0ca804a6a9747454eae185%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fdebut-y-despedida-morena-rial-mananisima-el-descargo-carmen-barbieri-n596555&partner=&hide_thread=false ¿Por qué no llegó Morena Rial hoy a #Mañanísima? El descargo de Carmen Barbieri sobre el tema: “yo no estoy a favor de la delincuencia, pero sí creo en la reinserción social”.#lovieneltrece pic.twitter.com/8p7JbFt2nx — eltrece (@eltreceoficial) February 25, 2025

"No está Morena Rial, que habíamos dicho que iba a estar (...) Yo creo que la nota de ayer fue una buena nota. Es una voz muy buscada, una persona muy buscada dentro de nuestro ambiente. Y la gente la quería escuchar también", introdujo la conductora.

Yo hago mi trabajo, me pagan y yo llevo el sueldo que me pagan por mi trabajo. El rating es importante, pero no lo hicimos por el rating, sino porque fuimos los únicos que pudimos encontrar y traer, y gracias a mi producción, a Morena Rial Yo hago mi trabajo, me pagan y yo llevo el sueldo que me pagan por mi trabajo. El rating es importante, pero no lo hicimos por el rating, sino porque fuimos los únicos que pudimos encontrar y traer, y gracias a mi producción, a Morena Rial

"¿Por qué no está hoy? Porque me pareció… Yo se lo pedí a la producción. Ella iba a venir, pero me pareció que ya estaba bien con una sola aparición", admitió Barbieri.

"Después de su participación de ayer la gente opinaba mucho, tanto a favor como en contra. Que alguien cometa un error tan grave, como entrar a una casa y robar, es algo terrible. Pero nosotros no somos la Justicia. Nosotros puede ser que opinemos juzgando, pero si desde el juzgado decidieron que ella tiene libertad extraordinaria para la lactancia, va a tener que cumplir con eso", agregó.

Embed - MORENA RIAL ÍNTIMA: su tiempo en la cárcel, sus hijos, el vínculo con Jorge y más - NOTA COMPLETA

No fueron pocos los colegas de la ex actriz que se pronunciaron contra que le dieran pantalla a Rial victimizándola cuando acaba de ser liberada de prisión por cometer un crimen. En esta línea, Barbieri sostuvo: "Fuimos criticados por incluir a Morena en el programa pero, si bien yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, estoy de acuerdo con que pueda reinsertarse en la sociedad".

Morena vive cometiendo errores; se pone de novia y se embaraza, se junta con esa gente y comete delitos, se enamora de nuevo y se vuelve a embarazar. Ojalá estos golpes de la vida la ayuden a reaccionar y pueda ser una persona bien. Por eso yo le pregunté si estaba arrepentida, y bien dijo que sí, no pidió disculpas a la familia Morena vive cometiendo errores; se pone de novia y se embaraza, se junta con esa gente y comete delitos, se enamora de nuevo y se vuelve a embarazar. Ojalá estos golpes de la vida la ayuden a reaccionar y pueda ser una persona bien. Por eso yo le pregunté si estaba arrepentida, y bien dijo que sí, no pidió disculpas a la familia

"Yo decidí que no esté. No soy quien para juzgarla, traté de incentivarla dándole trabajo. Pero con una vez estuvo bien (...) Estará en otros programas también, porque también la buscan, siguen buscándola", concluyó la conductora.

--------

Más contenido en Urgente24:

Criptogate: Muy difícil que Taiano no impute a Milei

Cierran todos los bancos durante estos días de marzo: Cómo operar

Tarifas y electricidad: En Córdoba, el día será más caro que la noche