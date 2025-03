Javier Milei acusó a Grupo Clarín, CFK y otros de robar US$110.000 millones

porque es de actualidad ante el intento de su controlada Telecom Argentina de comprar Telefónica Argentina -pero Milei exige que intervenga Defensa de la Competencia por posible monopolio-, y

porque efectivamente Héctor Magnetto fue aliado de los Kirchner entre 2003 y 2008, y así consiguió asistencia del Estado para evitar la convocatoria de acreedores y luego la fusión Multicanal / Cablevisión.

Volviendo al FMI, dijo Milei:

"Llevamos décadas con la mochila del déficit fiscal y endeudamiento, que se agravó porque durante toda la historia argentina, en lugar de enfrentar el problema fiscal, los distintos gobiernos eligieron endeudarse; ya sea con el mercado, con organismos multilaterales de crédito o con el propio Banco Central a cambio de emisión de dinero. Hoy estamos en condiciones de emprender este nuevo acuerdo sin aumentar nuestra deuda bruta".

Desde el Gobierno habían barajado la posibilidad de intentar sortear al Poder Legislativo bajo el argumento de que no aumentaba la deuda. Pero el endeudamiento en moneda extranjera tiene que someterse a ese control, según lo determina la ley.

Rating televisivo bajo del Presidente

El discurso de Milei fue transmitido en cadena nacional en horario central para captar la mayor audiencia posible. Es inédito que un sábado a las 21:00 en adelante se realizara una ceremonia casi siempre realizada antes del mediodía.

Sin embargo, los números de rating reflejaron una fuerte caída en el encendido televisivo, tanto en canales de aire como en señales de noticias.

Según Real Time Rating, antes del inicio del mensaje presidencial, los canales de aire sumaban 8.1 puntos de rating, pero con la cadena nacional la cifra cayó a 5.3 puntos. La baja continuó con 4.7 a las 21:20 y 4.6 a las 21:22, mostrando un progresivo desinterés del público.

La tendencia negativa también se reflejó en los canales de noticias, donde el encendido total descendió de 7.6 a 6.3 puntos.

A diferencia de otras mediciones, en esta ocasión no se discrimina por canal, sino que se muestra la suma de toda la audiencia televisiva.

Facundo Manes

Milei tuvo un cruce con el diputado nacional Facundo Manes (UCR / PBA). Mientras el Presidente hablaba sobre sus planes para la Justicia Federal, Manes levantó una Constitución Nacional y se la mostró a Santiago Caputo, el asesor más influyente del Gobierno.

Milei le lanzó una respuesta irónica: "Leela, Manes, te va a hacer bien. Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada".

Manes dejó testimonio de su pensamiento: "Señor Presidente, a diferencia de usted, yo no promocioné una estafa cripto millonaria, ni designé jueces por decreto a la Corte con el prontuario de Lijo. Dedíquese a gobernar, baje los impuestos, sea un poquito más honesto, y utilice ese cargo para hablarle a la gente, no para agredir a los diputados, que fuimos elegidos por el pueblo, igual que usted. Si quiere hacer stand up, vuelva a la calle Corrientes. El Congreso está lleno de aplausos. Pero las calles están vacías."

Embed Señor presidente, a diferencia de usted, yo no promocioné una estafa cripto millonaria, ni designé jueces por decreto a la Corte con el prontuario de Lijo. Dedíquese a gobernar, baje los impuestos, sea un poquito más honesto, y utilice ese cargo para hablarle a la gente, no para… pic.twitter.com/9qxQHpuTKo — Facundo Manes (@ManesF) March 2, 2025

Luego èl denunció haber sido agredido por allegados al 'Mago del Kremlin', Santiago Caputo, coautor del discurso de Milei: "Me pegaron 2 piñas", dijo el legislador. 'Topo' Rodríguez (Consenso Federal, quien se encuentra vinculado al proyecto político de Manes), consideró que con el incidente "ha nacido otro precandidato presidencial".

Embed "Manes":

Por el cruce de Javier Milei con Facundo Manes durante la #AperturaSesiones2025 pic.twitter.com/0Obgi3N6Ih — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 2, 2025

Hay imágenes del incidente entre Facundo Manes y Santiago Caputo, que circulan por redes sociales. Por ejemplo, en X:

Embed Cara a cara del diputado Facundo Manes con el influyente asesor presidencial Santiago Caputo

El legislador denunció que fue una amenaza. Además que alguien lo golpeó

Se fue a reunir con Martin Menem quien pidió imágenes del episodio informó LN+pic.twitter.com/mhWpbBobyw — Elecciones Argentina 2025 (@ArgElecciones) March 2, 2025

Hubo solidaridades con el diputado Manes. Fue un acontecimiento grave. Y que consumió parte de la repercusión del discurso de Milei.

Embed MI SOLIDARIDAD CON FACUNDO MANES



Condeno la violencia verbal del Presidente @JMilei, el principal responsable del clima pendenciero en Argentina. Santiago Caputo es un agente irregular del Estado, violento y amenazador. Lo denuncié en julio 2024; la Justicia mira para otro lado. — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) March 2, 2025

Cuestionado por muchos lo del comunicador Lucas Morando (de los medios oficialistas LN+ y Radio Rivadavia) contra Manes: "Es previsible que los que conocen los secretos de política, de lo putrefacto de su cocina, y conocen las verdaderas razones por las cuales manes bajó su candidatura en 2023, se irriten ante la imagen del ex neurocirujano levantando una Constitución."

Mucho más interesnate que Morando fue lo del diputado Oscar Zago (MID / CABA, ex jefe del bloque oficialista):

Embed Sus principales asesores no paran de traer problemas.



Mientras Messi trabaja para meterla adentro, los demás se hacen los goles en contra.#AsambleaLegislativa — Oscar Zago (@dipzago) March 2, 2025

Los logros

En la 1ra. parte de su discurso, Javier Milei hizo una síntesis de su año de Gobierno, desde su punto de vista, obviamente. Repleto de logros, según él. Casi todos los datos que ofreció ya eran conocidos, y cuestionados por sus opositores: baja de la pobreza, baja de la inflación, eliminación del déficit fiscal, superávit fiscal consolidado, reivindicación de la eliminación de la obra pública, 'blanqueo' exitoso, crecimiento en V "para que lloren los keynesianos", cuestionamiento de los "políticos mandriles", eliminación de la publicidad oficial "porque no necesitamos sobornar a los medios de comunicación", felicitaciones a Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich, y luego a todo su gabinete y su hermana Karina inclusive.

Milei consideró que ha cumplido el 97% de sus promesas de campaña en el 1er. año de su mandato presidencial, y que ya es el Gobierno más exitoso de la historia argentina, superando al que antes él consideraba más exitoso, el de Carlos Menem.

Milei abundó en sus curiosas estadísticas:

"Bajamos los piquetes de 8.200 a 0."

"Hicimos 1.700 reformar estructurales.

"Redujimos la burocracia del comercio de frutas de 120 gramos de papel".

"La Argentina es 1 de los 5 países del mundo en equilibrio fiscal".

"Los ojos del mundo se posan sobre la argentina después de mucho tiempo, y en algunos casos incluso toman nota del trabajo que hemos hecho para aplicarlo en sus propios países, como es el caso de Elon Musk al frente de la cartera de desregulación en los Estados Unidos".

Entonces llegó el momento de explicar la etapa que viene en el año legislativo.

csjn.jpg Estreno de Manuel García Mansilla con sus ahora colegas, al menos por ahora, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin Ariel Lijo.

Lo que vendrá

De lo que él anunció, Urgente24 destaca, además del FMI:

"Es imperativo llevar a cabo una reforma impositiva estructural, para así reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y pasar a tener únicamente 6 impuestos, terminando con el infierno logístico que implica tributar en Argentina". Él anticipó una futura "competencia fiscal" entre las provincias. Con alusiones a hechos delictivos en la provincia de Buenos Aires, el Presidente anunció que impulsará un agravamiento de todas las penas previstas en el Código Penal, e insistió con la baja de la imputabilidad de los menores de edad. Además, confirmó que enviará los pliegos de todos los cargos pendiente en el Poder Judicial federal, que incluye jueces y el Procurador General. También una reforma migratoria. "Nuestra nación ha sido generosa con los inmigrantes, pero otra cosa distinta es ser tomados de tontos por nuestros vecinos, o ser un centro de beneficencia pagado por el bolsillo de los argentinos". Él dijo que a quienes no sean residentes permanentes buscarán que paguen por salud y educación. Además, el Gobierno profundizará la política de expulsión de quienes delinquen.

Axel Kicillof

Javier Milei también embistió contra Axel Kicillof, quien en 2 oportunidades le propuso un trabajo coordinado o colaborativo Nación / Provincia de Buenos Aires contra la inseguridad.

Tal como ya habia anticipado en un posteo en X, Milei rechazó esa posibilidad afirmando que tienen puntos de vista muy diferentes con Kicillof acerca de la inseguridad y la penalización de la delincuencia. Milei acusó a Kicillof de participar del 'wokismo zaffaroniano' (por el ex ministro de la CSJN, Eugenio Raúl Zaffaroni), y le pidió que modifique su enfoque o renuncie para dejarlo actuar a él contra la delincuencia.

Embed BAÑO DE SANGRE EN PBA Y LA INCOMPETENCIA DE KICILLOF



.@Kicillofok Gobernador, en primer lugar, quiero señalarle que no se puede trabajar con alguien como Ud. que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las… — Javier Milei (@JMilei) February 28, 2025

Post Discurso

Una vez terminado el discurso, el Presidente regresó a la Casa Rosada, para cenar en el Salón Eva Perón junto a los principales miembros del Gobierno: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis Caputo; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein; de Defensa, Luis Petri; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Salud, Mario Lugones; de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero, Manuel Adorni, y el asesor Santiago Caputo.

A la cena no fue invitada la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero sí el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

