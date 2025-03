Boca y los tachados para reemplazar a Gago: 2 DT se autoconfirmaron afuera

Por qué Fernando Gago seguirá en Boca: la decisión de Juan Román Riquelme Fernando Gago quedó en la cuerda floja

Pero más allá de la evidente continuidad del DT, los rumores sobre posibles alternativas que baraja Riquelme para sucederlo son una realidad y la danza de nombres ha sido iniciada. La prensa, voraz por obtener respuestas, aprovechó los micrófonos de la última fecha del Torneo Apertura para consultarle a dos entrenadores en actividad si habían recibido llamados de Boca. Ambos respondieron que no.

Fue un no rotundo. Lejos de ser una negativa ingenua, ambos DT respondieron como quien sabe que fue sondeado para hacerse cargo del plantel Xeneize en otros tiempos, y como quien sabe que está a la altura de asumir un compromiso de esa envergadura. Eran el Kily González y Eduardo Domínguez.

Kily González y la negativa rotunda

Al Kily González le preguntaron luego de la victoria de Unión ante Gimnasia La Plata por 1 a 0, y el técnico fue tajante. No solo respondió que no, sino que argumentó por qué pensar en una potencial llegada a Boca sería una falta de respeto para el actual club que dirige.

kily-gonzalez-boca.jfif Kily González, contento en Unión

El rumor del Kily González, además, tomó fuerza cuando se lo vio a Raúl Cascini en Santa Fe el fin de semana pasado. Dijo el entrenador del Tatengue:

En la situación que estoy pasando deportivamente, que no era la que me imaginé cuando comencé la pretemporada en Uruguay, ¿voy a estar pensando en Boca? Es faltarle el respeto a la gente de Unión

Luego agregó:

"Yo lo quiero a Unión y estoy a gusto acá. Los rumores siempre van a estar. Mi cabeza está hoy metida en Unión más que nunca. No recibí ningún llamado, y creo que la gente que está en Boca me conoce y la manera en que me maneja".

Eduardo Domínguez, el rumor que nunca fue

Eduardo Domínguez, como otras veces, volvió a sonar. Tras la gran victoria del Pincha ante River por 2 a 0, al entrenador le consultaron por el Xeneize.

image.png Eduardo Domínguez, realista

"Van a hablar por quién es mi suegro (está casado con la hija de Carlos Bianchi). Ya pasaron 7 técnicos, me parece que no les gusto mucho. ¿Te parece? Yo estoy tranquilo acá, estoy bien", respondió.

