Luis Rubiales zafó de prisión y pagará una multa por el beso a Jenni Hermoso

Hermoso, en cambio, negó que existiera consentimiento alguno. “El beso ni yo me lo esperaba. A mí no me importa, yo soy campeona del mundo y es lo que me voy a llevar de esta noche”, decía la futbolista en audios reproducidos en la Corte. Se exhibió además una grabación de Rubiales diciéndole al equipo que estaba “triste” por las repercusiones sobre el beso. En las imágenes, el hombre se disculpa y asegura que se “sentía mal” por empañar las celebraciones.

LUISRUBIALESZAFODEPRISIONYPAGARAUNAMULTAPORELBESOAJENNIHERMOSOFOTO3.jpg Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no irá a prisión pero condenado a pagar 10.800 de euros por besar a Jenni Hermoso.

Las causas contra Luis Rubiales

La Guardia Civil sospecha que Rubiales desvió 3,8 millones de la RFEF a una constructora (Gruncosa) que había contratado para obras en la Federación a cabo de que realizara pagos a una sociedad administrada por un amigo del exdirectivo, Francisco Javier Martín, conocido como “Nene”, según informó una nota publicada por el Diario Marca de España.

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda bloqueó un total de 52 cuentas, entre las que se encuentran tres de Luis Rubiales, otras vinculadas a Martín y también al responsable de la constructora Gruconsa, Francisco Oliva Juárez.

Los trabajos estarían relacionados con la Supercopa de España

Según la prensa española, los contratos bajo sospecha serían los relacionados con el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita o los trabajos de remodelación del estadio de La Cartuja en Sevilla, entre otros.

Luis Rubiales estuvo al frente de la RFEF desde 2018 hasta su dimisión el pasado año tras el caso del beso forzado a la jugadora Jennifer Hermoso en la final del Mundial en Australia.

Además de la pena, la fiscal pidió su inhabilitación para trabajar en el ámbito deportivo durante el tiempo de condena, dos años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse con la jugadora y acercarse a ella a menos de 200 metros durante cuatro años.

