El insólito detalle de la camiseta de Boca para el Mundial de Clubes

image.png Este sería el escudo que utilizaría Boca en su nueva camiseta de cara al Mundial de Clubes.

Pero eso no es lo peor, lo insólito es que Boca jugará el Mundial de Clubes presentando el antiguo escudo, pero sin las estrellas de afuera, esas tres que representan precisamente los tres campeonatos del mundo que posee Boca. Algo que no se entiende es ¿Por qué sacan las estrellas que representan los campeonatos del mundo que tiene Boca justamente en el Mundial de Clubes? Y ¿Por qué no usaron un escudo que sea más significativo?, por ejemplo, el de la camiseta del 2000, cuando se le ganó al Real Madrid. Seguramente los diseñadores de Adidas no conocen mucho la historia del club.

Cabe recordar que Boca comparte el grupo “C” del Mundial de Clubes con Benfica, al cual enfrentará el 16/6 a las 19hs, Bayern Múnich, se medirá el 20/6 a las 22hs, y Auckland City, con el que cerrará el grupo el día 24/6 a las 16hs.

