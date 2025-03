Boca Juniors cabaret: 2 jugadores escrachados en una discoteca

FERNANDOGAGOPENDEDEUNHILOY2JUGADORESFUERONESCRACHADOSENUNADISCOTECAFOTO2.jpg Fernando Gago se juega su puesto en Boca tras quedar afuera de la Copa Libertadores y, ahora, dos jugadores del plantel fueron escrachados en una discoteca.

¿Cómo se filtraron los vídeos del escrache a los jugadores de Boca?

La cuenta de Twitter @BJ_Informacion publicó: “Marcos Rojo y Cristian Lema salieron a bailar ayer por la noche, después de que el martes ocurriera el fracaso más grande de la historia del Club Atlético Boca Juniors en la Copa Libertadores. Después se preguntan por qué Marcos Rojo se la pasa lesionado o por qué no juega Lema”.

Velozmente la noticia se esparció y se convirtió en tendencia en las redes sociales, acompañada de una gran cantidad de comentarios de los hinchas, quienes explotaron de la bronca debido al magro presente del seis veces campeón de América.

Hubo un perfil que sintetizó lo que muchos hinchas de Boca piensan sobre el segundo marcador central: “Que Rojo salga a bailar cuando Boca pierde, es un asco de jugador”.

Un 2025 para Boca que se resquebraja

Tiene sentido. Lo que ocurre con Boca desde la semana pasada tiene sentido. La dura eliminación ante Alianza Lima fue un golpe durísimo por varios motivos. En primer lugar, porque se quedó afuera de la tan anhelada Copa Libertadores, esa peligrosa obsesión que se ha convertido en un karma para el “Xeneize” desde hace ya varios años. 2007, la última vez que la ganó, queda cada vez más atrás en el tiempo.

En segundo lugar, porque Juan Román Riquelme y la dirigencia habían decidido reforzar el plantel de manera acorde a lo que un club como Boca necesita, sobre todo para lo que se suponía sería un 2025 súper competitivo, tras quedar expuestos además a lo largo de 2024 por la mala gestión con un Diego Martínez que debió pagar sus platos rotos. Ahora, los Ander Herrera, los Edinson Cavani, los Alan Velasco y compañía se quedarán sin la posibilidad de la Libertadores y el resto de las competencias parece tener sabor a poco.

El golpe ante Alianza Lima también fue contundente porque terminó de desnudar un equipo sin funcionamiento colectivo, tras los cuatro meses que ha tenido Gago para consolidar su idea. No es mucho, es cierto, y cualquiera podría decir que Gago necesita más tiempo. Es verdad, pero también es verdad que es realmente pobre lo que ha mostrado su equipo hasta ahora. Eso, acompañado de flojos rendimientos individuales.

Gago sigue en Boca pero... ¿se buscan reemplazantes?

Tras el cónclave entre el Consejo de Fútbol de Boca y Fernando Gago, la decisión fue avanzar día a día y evaluar al entrenador compromiso tras compromiso. El primero, un fierro caliente, lo superó: venció a Rosario Central por 1 a 0 ante una Bombonera con poca paciencia.

Pero más allá de la evidente continuidad del DT, los rumores sobre posibles alternativas que baraja Riquelme para sucederlo son una realidad y la danza de nombres ha sido iniciada. La prensa, voraz por obtener respuestas, aprovechó los micrófonos de la última fecha del Torneo Apertura para consultarles a dos entrenadores en actividad si habían recibido llamados de Boca. Ambos respondieron que no.

Fue un no rotundo. Lejos de ser una negativa ingenua, ambos DT respondieron como quien sabe que fue sondeado para hacerse cargo del plantel “Xeneize” en otros tiempos, y como quien sabe que está a la altura de asumir un compromiso de esa envergadura. Eran el Kily González y Eduardo Domínguez.

Kily González y la negativa rotunda

Al Kily González le preguntaron luego de la victoria de Unión ante Gimnasia La Plata por 1 a 0, y el técnico fue tajante. No solo respondió que no, sino que argumentó por qué pensar en una potencial llegada a Boca sería una falta de respeto para el actual club que dirige.

El rumor del Kily González, además, tomó fuerza cuando se lo vio a Raúl Cascini en Santa Fe el fin de semana pasado. Declaró el entrenador del Tatengue: “En la situación que estoy pasando deportivamente, que no era la que me imaginé cuando comencé la pretemporada en Uruguay, ¿voy a estar pensando en Boca? Es faltarle el respeto a la gente de Unión”.

Luego agregó: “Yo lo quiero a Unión y estoy a gusto acá. Los rumores siempre van a estar. Mi cabeza está hoy metida en Unión más que nunca. No recibí ningún llamado, y creo que la gente que está en Boca me conoce y la manera en que me maneja”.

Eduardo Domínguez, el rumor que nunca fue

Eduardo Domínguez, como otras veces, volvió a sonar. Tras la gran victoria del Pincha ante River por 2 a 0, al entrenador le consultaron por el Xeneize.

“Van a hablar por quién es mi suegro (está casado con la hija de Carlos Bianchi). Ya pasaron 7 técnicos, me parece que no les gusto mucho. ¿Te parece? Yo estoy tranquilo acá, estoy bien”, respondió.

Boca enfrentará a Central Córdoba en un partido clave para Fernando Gago

Con este clima tenso, Boca se prepara para viajar a Santiago del Estero, donde enfrentará a Central Córdoba el viernes en un partido clave para el futuro de Gago y del equipo. El “Xeneize” está obligado a ganar para aliviar la crisis y evitar que la tensión siga escalando en un momento crucial de la temporada.

