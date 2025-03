En su mejor momento, Independiente debe pagar U$S570.000 si quiere refuerzos

Juanito disputó un total de 37 encuentros con 4 goles convertidos. El colombiano llegó en el año 2022 como un importante refuerzo pero le costó mucho engranar en la estructura roja. Y fue una tendencia que desde la llegada de Ricardo Zielinski se intensificó, ya que la continuidad fue escasa.

ENSUMEJORMOMENTOINDEPENDIENTEDEBEPAGAR570000DOLARESSIQUIEREREFUERZOSFOTO3.jpg Independiente fue sancionado por la FIFA y deberá pagar la suma de 570.000 dólares para poder salir de una nueva inhibición y volver a sumar refuerzos.

Independiente sufrió un duro golpe vía demanda

Independiente fue demandado en la mañana del viernes 21/02 por el Elche de España por falta de pago del pase de Iván Marcone.

Se trata de una cifra importante para una entidad del fútbol argentino y, según informó TyC Sports, si bien habían estirado los plazos con negociaciones previas con Christian Bragarnik, propietario de la institución español, en Avellaneda nunca pagaron lo acordado y por eso desde el Elche decidieron resolver el problema por la vía legal.

El paso de Iván Marcone por Independiente

Marcone llegó al “Rojo” a mediados de 2022 en una operación que cerraron la entonces dirigencia de Hugo Moyano con Bragarnik, a cambio de dos millones de euros y desde el club se comprometieron a pagar en 2023 una cuota cada seis meses, pero esto jamás sucedió y por eso ahora salió una nueva demanda, mientras que, en caso de que Independiente no logre abonar el monto o llegar a un acuerdo para formalizar otro plan de pagos, podría enfrentarse a una posible nueva inhibición.

Esta noticia poco feliz para el club de Avellaneda no es la primera que llega en 2025, ya que hace unos días sufrió otro revés en el plano económico al conocerse el reclamo del representante Adrián Faija por una deuda correspondiente a la transferencia de Nicolás Figal a Inter Miami en 2020.

¿Cuál es la situación de Nicolás Figal tras pasar por Independiente?

Según Infierno Rojo, el agente del actual defensor de Boca alega que no se le abonó la comisión estipulada en caso de que Figal sea transferido, lo cual estaba pautado en el 10% del monto definitivo. Debido a que se vendió el 50% de la ficha del jugador en 2.6 millones de dólares, la demanda de Faija es por 272.850 dólares (260 mil por la transferencia, más interés y plusvalía).

Además, Independiente también tiene una deuda con el representante por la transferencia de Esequiel Barco, quien dejó Independiente tras la obtención de la Copa Sudamericana 2017 por 15 millones de dólares, pero se desconoce el monto.

Joaquín Laso acusó a algunos dirigentes de Independiente tras su salida del club

Por otra parte, Joaquín Laso, manifestó en declaraciones periodísticas que un sector de la comisión directiva del “Rojo” actuó en su contra.

El defensor de 34 años reveló en un reportaje que concedió a DSports Radio que “hay un dirigente de Independiente que me operó desde adentro”.

Laso, amplió esta declaración argumentando que en su momento no le tocó jugar “por una diferencia con la dirigencia y nada más” a la vez que señaló que quiso “arreglar las cosas puertas adentro” pero que “en el último tiempo directamente no tenía relación con ningún dirigente”.

Las negociaciones entre Joaquín Laso e Independiente por las deudas

Estas fuertes declaraciones del futbolista se dan en el marco de negociaciones de salida con el club de Avellaneda, donde Laso confesó se llegó a un punto, que pese a querer continuar en la institución se está llegando “a un acuerdo por todo lo que se adeuda”.

Mientras, el ex Pumas de México confesó que se encuentra actualmente “hablando con algunos equipos” en la búsqueda de cambiar de aires, develó como fue su salida de Independiente: “Me enteré por redes sociales que no seguía, nadie se comunicó conmigo”. A su vez, confesó que hoy “la relación con la dirigencia, con algunos es mejor que con otros”, pero que no olvida “lo que pasó” y reclamó a la misma, “que hagan y no estorben” ya que “por ego a veces podes complicar el grupo”.

Las fuertes acusaciones de Joaquín Laso contra algunos dirigentes de Independiente

En ese sentido, Laso cargó contra un dirigente del club (cuyo nombre no develó), criticando su rol dentro y fuera del club y accionar contra él: “¿Cómo vas a tener una página partidaria y ser dirigente? Esas cosas no son sanas”, señaló, mientras que detalló: “A mí me hicieron daño de manera pública y me pidieron disculpas de forma privada. Yo tengo pruebas de todo”.

Por otra parte, el zaguero también se expresó sobre su ciclo como jugador del “Rojo”, manifestó que cree “haber dado siempre todo” y marcó que “los silbidos no me molestan”. Además, apuntó contra las críticas de hinchas y ex jugadores que “hay muchos que se quejan por redes que nunca han ido a la cancha o no han colaborado. Se quejan sentados en el escritorio y hay gente que hace mucho por el club”.

¿Qué fue lo que dijo Joaquín Laso sobre el escándalo del “Yate-Gate”?

Sobre la convivencia del plantel profesional, Joaquín Laso describió que “el grupo siempre estuvo unido” y puntualizó sobre el “Yate-Gate” que no le sorprendió ya que “es algo que pasa, los chicos pueden disfrutar” pero resaltó que “les aconsejamos que tengan más cuidado. Vos sos jugador de un equipo las 24 horas del día”. Otro de los puntos analizados en la entrevista fue el caso de Marco Pellegrino, y las declaraciones de su representante en su contra. “Salió a hablar y termina desestabilizando al grupo, no a mí. Se habló eso y no el estar clasificando a la (Copa) Sudamericana”, marcó el jugador, quien además agregó: “Yo si soy Pellegrino, le meto un voleo en el or.. al representante. A Marco lo terminó ensuciando”.

Independiente levantó la última inhibición en enero de 2024

El jueves 25 de enero de 2024, Independiente logró levantar la última inhibición que con el Pescara de Italia por el pase de Edgar Elizalde. Mediante un comunicado, el “Rojo” anunció que la FIFA acreditó el pagó de los US$ 400.000 que le debía al club italiano.

Con este pago, Independiente había quedado, hasta ese momento, en 0, sin inhibiciones. Por este motivo, el director técnico de ese entonces, Carlos Tévez, podía utilizar a todos los refuerzos que había traído en el mercado de pases en diciembre de 2023: Gabriel Ávalos, Adrián Spörle, Ignacio Maestro Puch, Alex Luna, Jhonny Quiñónez y Gabriel Neves.

Con polémica, Independiente y Banfield empataron en el mini partido reanudado por el Torneo Apertura 2025

Independiente empató este último martes 04/03 0 a 0 con Banfield en su visita al estadio Florencio Sola por el reanudado partido que disputaron por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2025.

Lo más destacado del encuentro fue la patada de Diego Tarzia cuando restaban cinco minutos a Gerónimo Rivera que lo sacó del partido, entre lágrimas, por una dura lesión en el tobillo izquierdo.

Este encuentro había sido suspendido, en primera instancia, y luego postergado para el día siguiente por las constantes y fuertes lluvias que azotaron la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA durante el fin de semana largo.

Con este panorama, el “Rojo” ascendió a la primera posición de la Zona B con 17 puntos, mismos que Rosario Central –cayó ante Boca por 1-0- y San Lorenzo -le ganó 3-2 sobre la hora a Racing en un partidazo-.

En la cuarta posición figura River, que viene de sufrir una dura derrota ante Estudiantes, con 15 puntos.

Por último, la quinta, sexta, séptima y octava posición son para Deportivo Riestra, Gimnasia y Esgrima La Plata, Platense y Lanús, respectivamente.

En esta Zona las últimas dos posiciones las ocupan Talleres de Córdoba y Vélez, que fueron grandes protagonistas de la última Liga Profesional de Fútbol que terminó en la vitrina del equipo de Liniers.

En caso de terminar hoy la primera fase, los cruces de octavos de final quedarían así: Estudiantes - Lanús; Tigre - Platense; Argentinos - Gimnasia y Esgrima (La Plata); Boca - Deportivo Riestra; Independiente - Barracas Central; Rosario Central - Defensa y Justicia; San Lorenzo - Central Córdoba (Santiago del Estero) y River - Huracán.

