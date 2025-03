Donald Trump a Hamas: "Liberen a los rehenes ahora, o habrá un infierno"

Hamas Hamas, condicionado por el discurso del Presidente Trump

Mensaje para Hamas

Después de la reunión, Trump escribió un mensaje al grupo terrorista

Acabo de reunirme con sus exrehenes, cuyas vidas han arruinado. Esta es su última advertencia. A los líderes:es hora de abandonar Gaza mientras aún tienen una oportunidad. A los habitantes de Gaza: les espera un futuro hermoso, pero no si tienen rehenes. Si lo hacen, morirán. Tomen una decisión sabia, liberen a los rehenes ahora, o habrá un infierno Acabo de reunirme con sus exrehenes, cuyas vidas han arruinado. Esta es su última advertencia. A los líderes:es hora de abandonar Gaza mientras aún tienen una oportunidad. A los habitantes de Gaza: les espera un futuro hermoso, pero no si tienen rehenes. Si lo hacen, morirán. Tomen una decisión sabia, liberen a los rehenes ahora, o habrá un infierno

Al comienzo del mensaje, que escribió en su red social “TruthSocial”, Trump escribió en hebreo “Shalom, Hamas” y explicó:

"Shalom significa paz y adiós. Pueden elegir. Liberen a todos los rehenes ahora y no más tarde, y devuelvan inmediatamente todos los cuerpos de las personas que asesinaron, o se acabó para ustedes. Sólo las personas enfermas y retorcidas tienen cuerpos, y ustedes están enfermos y retorcidos. Estoy enviando a Israel todo lo que necesita para terminar el trabajo, ni una sola persona de Hamas estará a salvo si no hacen lo que les digo"

Uno de los exrehenes que habló en la Casa Blanca frente a Trump fue Omar Shem Tov, liberado hace diez días, al Presidente le dijo:

“Mi familia y yo creemos que usted fue enviado por Dios para liberarnos. Realmente puede ayudar. Tiene el poder para hacerlo”.

Luego agregó: “Nos dieron esperanza cuando estuvimos allí”.

El presidente respondió:

Así que hasta que llegué a la presidencia, no creías que te liberarían”. Los repatriados respondieron: No, no Así que hasta que llegué a la presidencia, no creías que te liberarían”. Los repatriados respondieron: No, no

Naama Levy añadió:

Tan pronto como usted fue elegido, escuchamos que quería hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo lo antes posible Tan pronto como usted fue elegido, escuchamos que quería hacer todo lo posible para llegar a un acuerdo lo antes posible

Eli Sharabi señaló:

Estábamos muy contentos. Por favor, hágalo de nuevo Estábamos muy contentos. Por favor, hágalo de nuevo

Trump agradeció la reunión y les estrechó la mano. Entonces les señaló

Dijimos que debían liberarlos y que era mejor que los liberaran. Realmente lo dijimos y algo sucedió, ahora los demás deben ser liberados Dijimos que debían liberarlos y que era mejor que los liberaran. Realmente lo dijimos y algo sucedió, ahora los demás deben ser liberados

Más adelante consideró: “las historias son terribles” cuando estrechó la mano de Eli Sharabi y mientras estrechaba la mano de Doron Steinbracher, Eliyahu Val Noa Argamani repitió: “Los sacaremos, los sacaremos”.

Fuente: Agencia AP

