La descomunal suma que El Trece pagó por unas horas de Morena Rial

En su típico estilo directo, la conductora comenzó a hablar de lo que muchos ya intuían: "No está Morena Rial, que habíamos dicho que iba a estar... Yo creo que la nota de ayer fue una buena nota. Es una voz muy buscada, una persona muy buscada dentro de nuestro ambiente. Y la gente la quería escuchar también". Pero lo más jugoso vino cuando Barbieri dejó en claro que había sido una decisión suya que Morena no volviera: "¿Por qué no está hoy? Porque me pareció… Yo se lo pedí a la producción. Ella iba a venir, pero me pareció que ya estaba bien con una sola aparición".