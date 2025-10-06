Un pueblo ubicado a pocas horas de Buenos Aires tiene una propuesta ideal para este fin de semana largo. El mismo celebrará la October Country Fest, tomando la idea del gran festival de Alemania. Va a haber cerveza artesanal, muchísimas propuestas gastronómicas para comer rico y además el encanto de este pueblito espectacular.
¿DÓNDE ES?
Un pueblo cerca de Buenos Aires festeja la October Fest: cerveza artesanal y comida riquísima
Un pueblo cerca de Buenos Aires quiere atraer al turismo celebrando la October Country Fest. Va a haber gastronomía espectacular y cerveza artesanal.
Si no sabés qué hacer este fin de semana largo de octubre, hay una propuesta que te va a fascinar. En un pueblo de Buenos Aires van a realizar un festival tomando la idea del October Fest pero mucho más criollo y bonaerense. El mismo propone gastronomía de primera y también cerveza artesanal.
El pueblo de Buenos Aires que celebra la October Fest
A solo tres horas de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Funes, un pueblo en donde se celebra la October Country Fest. Vas a encontrar muchos turistas celebrando, tomando cerveza artesanal, comiendo exquisiteces y pasando un momento espectacular.
Esta fiesta será en el Polideportivo Municipal, el cual está ubicado en Buenos Aires 1502. Si bien se denomina pueblo, Funes hoy en día es una ciudad que mantiene las costumbres de un sitio pequeño. Sigue existiendo la seguridad y la tranquilidad, pero sin duda su crecimiento fue abismal.
En este festival habrá música country, food trucks con comidas de todo tipo, una carpa para aprender a bailar, juegos, sorpresas, sorteos, bailes y cerveza artesanal. Una oportunidad para conectar con otras culturas, salir del bullicio de la ciudad y conocer un pueblo encantador.
--------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
Aerolínea JetSmart anunció ruta inesperada para el turismo
El pueblo escondido de Buenos Aires que enamora a más de uno