urgente24
VIAJES Buenos Aires > pueblo > comer

¿DÓNDE ES?

Un pueblo cerca de Buenos Aires festeja la October Fest: cerveza artesanal y comida riquísima

Un pueblo cerca de Buenos Aires quiere atraer al turismo celebrando la October Country Fest. Va a haber gastronomía espectacular y cerveza artesanal.

06 de octubre de 2025 - 14:44
El pueblo cerca de Buenos Aires ideal para disfrutar el finde largo.

El pueblo cerca de Buenos Aires ideal para disfrutar el finde largo.

Un pueblo ubicado a pocas horas de Buenos Aires tiene una propuesta ideal para este fin de semana largo. El mismo celebrará la October Country Fest, tomando la idea del gran festival de Alemania. Va a haber cerveza artesanal, muchísimas propuestas gastronómicas para comer rico y además el encanto de este pueblito espectacular.

Si no sabés qué hacer este fin de semana largo de octubre, hay una propuesta que te va a fascinar. En un pueblo de Buenos Aires van a realizar un festival tomando la idea del October Fest pero mucho más criollo y bonaerense. El mismo propone gastronomía de primera y también cerveza artesanal.

image
El pueblo cerca de Buenos Aires que celebra un festival con m&uacute;sica y comida exquisita.

El pueblo cerca de Buenos Aires que celebra un festival con música y comida exquisita.

El pueblo de Buenos Aires que celebra la October Fest

A solo tres horas de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Funes, un pueblo en donde se celebra la October Country Fest. Vas a encontrar muchos turistas celebrando, tomando cerveza artesanal, comiendo exquisiteces y pasando un momento espectacular.

Seguir leyendo

Esta fiesta será en el Polideportivo Municipal, el cual está ubicado en Buenos Aires 1502. Si bien se denomina pueblo, Funes hoy en día es una ciudad que mantiene las costumbres de un sitio pequeño. Sigue existiendo la seguridad y la tranquilidad, pero sin duda su crecimiento fue abismal.

En este festival habrá música country, food trucks con comidas de todo tipo, una carpa para aprender a bailar, juegos, sorpresas, sorteos, bailes y cerveza artesanal. Una oportunidad para conectar con otras culturas, salir del bullicio de la ciudad y conocer un pueblo encantador.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES