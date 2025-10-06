Maximiliano Pullaro: "Espert mintió y LLA debe dar explicaciones"

Polémica por las boletas

Por otra parte hizo hincapié por la posibilidad de reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires tras la baja de Espert, Pullaro consideró que "la ley electoral no lo permite por plazos".

En ese sentido, advirtió sobre el costo: "Estamos hablando de 15 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que cuesta esta pista (36 mil millones, que solo aporta la Provincia). Es mucho dinero en un contexto donde cada peso cuenta. El Gobierno nacional debería pensarlo bien y no forzar una decisión judicial".

image Maximiliano Pullaro no dudó en marcar posición en el tablero político nacional Foto: Gobierno de Santa Fe

Incidentes en Santa Fe

Al mandatario también le preguntaron por ataques de militantes de izquierda a otros de la Libertad Avanza el sábado en Santa Fe, durante la visita de Milei a la ciudad.

"Siempre nos preocupa cuando hay hechos de violencia como los que pudimos ver. Entendemos que hay malestar con el presidente en distintos puntos del país, pero bajo ningún concepto vamos a avalar que sectores de izquierda se manifiesten de manera violenta contra los militantes de La Libertad Avanza", sostuvo.

Como cierre, remarcó: "El país que tenemos que construir es uno donde todos podamos tolerarnos, escucharnos y convivir, más allá de las diferencias. Nadie puede sentirse habilitado a ejercer la violencia política".

