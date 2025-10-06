SANTA FE. El gobernador, Maximiliano Pullaro, marcó posición en el tablero político nacional. El mandatario no se quedó atrás y lanzó críticas contra el diputado José Luis Espert, envuelto en denuncias por presuntos vínculos con un narcotraficante que tiene pedido de extradición a Estados Unidos.
MARCÓ POSICIÓN
Maximiliano Pullaro: "Espert mintió y LLA debe dar explicaciones"
Maximiliano Pullaro hizo hincapié sobre la renuncia de José Luis Espert. A su vez, se metió en la puja por la reimpresión de boletas.
El radical tomó el mando este lunes en Rosario, mientras supervisaba las obras de ampliación y modernización de la pista del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas”, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
Maximiliano Pullaro no tardó en reaccionar
En diálogo con los medios de comunicación, Pullaro no se guardó nada:
Consultado sobre la continuidad de Espert en la Cámara de Diputados, el gobernador fue cauto pero enfático: "Será un debate parlamentario más que político. Hoy el diputado no está imputado ni procesado, pero el tema exige respuestas claras. La transparencia no se declama: se practica".
Polémica por las boletas
Por otra parte hizo hincapié por la posibilidad de reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires tras la baja de Espert, Pullaro consideró que "la ley electoral no lo permite por plazos".
En ese sentido, advirtió sobre el costo: "Estamos hablando de 15 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que cuesta esta pista (36 mil millones, que solo aporta la Provincia). Es mucho dinero en un contexto donde cada peso cuenta. El Gobierno nacional debería pensarlo bien y no forzar una decisión judicial".
Incidentes en Santa Fe
Al mandatario también le preguntaron por ataques de militantes de izquierda a otros de la Libertad Avanza el sábado en Santa Fe, durante la visita de Milei a la ciudad.
"Siempre nos preocupa cuando hay hechos de violencia como los que pudimos ver. Entendemos que hay malestar con el presidente en distintos puntos del país, pero bajo ningún concepto vamos a avalar que sectores de izquierda se manifiesten de manera violenta contra los militantes de La Libertad Avanza", sostuvo.
Como cierre, remarcó: "El país que tenemos que construir es uno donde todos podamos tolerarnos, escucharnos y convivir, más allá de las diferencias. Nadie puede sentirse habilitado a ejercer la violencia política".
