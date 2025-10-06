Inflación: La suba del dólar despertó al pass-through

El componente estacional fue el que más presionó al alza, con una mediana de 4,5%, impulsado por fuertes aumentos en Indumentaria, ante el cambio de temporada. En contraste, los precios regulados mostraron mayor contención, con una mediana del 1,8%, lo que ayudó a moderar el índice general.

Alimentos y bebidas

El rubro Alimentos y Bebidas, que tiene el mayor peso dentro del IPC, mostró señales mixtas. En promedio, las mediciones privadas lo ubican en torno al 2,2% mensual, alineado con la inflación general.

Este comportamiento sugiere que no hubo un salto significativo en los productos básicos, aunque la dispersión de precios sigue siendo elevada entre cadenas y regiones.

Qué proyecta Facimex Research

Con estos datos, Facimex Research ajustó su proyección de inflación de septiembre al 2,2% mensual, desde el 2,0% estimado previamente. Según la consultora, las mediciones privadas —que se concentran mayormente en el Gran Buenos Aires— mantienen una correlación muy alta con los datos que luego publica el INdEC, con un desvío promedio de solo 0,2 puntos porcentuales en los últimos doce meses.

El informe de Facimex subraya que, aunque la inflación se mantiene contenida, el riesgo de una aceleración en el último trimestre del año persiste. Factores como la suba del dólar oficial, el fin de los controles de precios estacionales y la recomposición de tarifas podrían comenzar a impactar en el índice general.

La atención del mercado estará puesta en el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que se conocerá mañana al mediodía y suele anticipar la tendencia nacional. Si el registro porteño supera el 2%, aumentará la probabilidad de que el INdEC publique un número en la parte alta del rango estimado por las consultoras.

