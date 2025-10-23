Según los primeros informes, llegados desde Campana señalan que uno de los vehículos de carga embistió a uno de los coches. Las víctimas murieron incineradas a la altura el Km. 73 de la Panamericana. 3 fallecidos y 2 internados en el hospital de la zona.
3 MUERTOS Y 2 HERIDOS
Horror en Campana: Un camión cruzó de mano y aplastó un auto
Los primeros relatos desde campana describen que un camión embistió a uno de los coches, producto del siniestro, se generalizaron las llamas.
Qué pasó en Campana
En el accidente participaron dos transportes de carga: un camión que avanzaba en dirección norte cuando perdió el control y chocó contra un auto.
A partir allí, otro vehículo de carga en sentido a Capital Federal quedó en la calzada contraria. En ese momento, impactó con otro coche que iba hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los automóviles quedó aplastado bajo los camiones y provocó el incendio
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de Autopistas del Sol y efectivos policiales. El hecho se dio en las inmediaciones del Parque Industrial de Campana, zona donde es habitual ver vehículos de carga.
Las causas del siniestro aún no fueron determinadas y se realizarán pericias
Noticia en desarrollo