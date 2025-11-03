Santiago Sosa, jugador de Racing, reapareció este último fin de semana tras ser operado de una fractura del hueso malar derecho que sufrió en el choque con Marcos Rojo en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025 ante Flamengo.
Santiago Sosa reapareció tras ser operado y Racing prepara la limpieza para 2026
Santiago Sosa reapareció tras ser operado luego de chocar con Marcos Rojo en el partido Racing y Flamengo de la Copa Libertadores 2025.
El mediocampista y capitán de la Academia fue operado con éxito y ya inició su recuperación, mientras el cuerpo técnico espera su regreso a mediados de diciembre.
Santiago Sosa presenció el partido entre Flandria y Acassuso por el Ascenso
Cinco días después de su operación, el futbolista reapareció este último sábado 01/11 en Jáuregui, donde presenció el partido entre Flandria y Acassuso por el Ascenso. El mediocampista, de 26 años, se mostró relajado en las tribunas, sin remera, con una gasa cubriendo parte del rostro y anteojos de sol que dejaban entrever las señales de la intervención quirúrgica reciente.
A pesar de su recuperación, el volante no dudó en saludar a los hinchas, posar para algunas fotos y disfrutar del encuentro, que terminó con derrota 2-1 del Canario como local. La imagen del capitán de la Academia rápidamente se viralizó entre los fanáticos del club y generó mensajes de aliento en redes sociales.
Santiago Sosa y un regreso que Racing espera con ansias
El mediocampista había sido operado este último lunes 27/10 luego del duro choque con Marcos Rojo durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo. Tras el procedimiento exitoso, el futbolista recibió el alta médica al día siguiente y comenzó un proceso de recuperación que demandará cerca de 45 días y que tendrá que tener mucho cuidados para poder regresar de la mejor manera posible.
El futbolista ya había sido visto en el Cilindro de Avellaneda apenas 48 horas después de pasar por el quirófano, cuando presenció la eliminación de Racing frente al conjunto brasileño en el partido de vuelta. Su regreso a las canchas está previsto para mediados de diciembre, siempre y cuando la evolución siga sin contratiempos.
Le dicen adiós a Racing: Jugadores que se van y la 'limpieza' de Gustavo Costas
Racing quedó afuera de la Copa Libertadores 2025 tras empatar en el partido de semifinal de vuelta ante el Flamengo 0-0 luego de ganar 1-0 en el encuentro de ida en el Maracaná y el técnico Gustavo Costas ya puso en marcha la limpieza del plantel de cara a la temporada 2026.
Por esta razón, el club de Avellaneda visualiza la siguiente temporada y fundamentalmente el mercado de pases, ámbito en el que la dirigencia liderada por Diego Milito no estuvo a la altura de las circunstancias en sus dos ocasiones hasta ahora.
Racing evalúa el futuro de Gustavo Costas como entrenador
A la espera de la definición del futuro como entrenador de Gustavo Costas, cuyo contrato terminará en diciembre próximo, la “Academia” se focaliza en el futuro inmediato. Si bien todo indica que el ídolo continuará como director técnico, los refuerzos serán fundamentales para llegar a un acuerdo y renovar el vínculo. En esa línea, también será clave sostener la base del plantel profesional actual, aunque habrá alrededor de ocho futbolistas que se marcharán por diferentes motivos.
Los 8 jugadores que se irían de Racing en el 2026
Marco Di Césare
El central perdió terreno en la consideración porque bajó mucho el nivel y es uno de los apuntados desde Europa para una posible salida en el próximo mercado. Todo indica que, sin demasiado rodaje, saldrá para que el club de Avellaneda recaude dinero por su pase.
Gastón Martirena
El carrilero derecho uruguayo ya rechazó sondeos desde Italia y Rusia en el pasado, aunque en esta oportunidad podría salir rumbo a Europa o a otros destinos. También será importante en este sentido el futuro de su competidor por el puesto Facundo Mura, a quien se le termina el contrato en diciembre.
Santiago Quirós
El defensor zurdo juvenil está muy relegado en la consideración de Costas, por lo que seguramente saldrá a préstamo para sumar minutos en otro equipo de menor relevancia.
Martín Barrios
El mediocampista de contención uruguayo no entra ni siquiera en el recambio de primera línea y ya no tiene la continuidad que tuvo en el primer semestre. Para colmo, ocupa un cupo de extranjeros y se irá en breve.
Juan Ignacio Nardoni
El volante es uno de los grandes apuntados para marcharse, aunque no se irá por menos de 12 millones de dólares netos. Tuvo ofertas de todo tipo y permaneció para pelear la Libertadores, aunque su futuro estaría en el Viejo Continente.
Adrián Balboa
El centrodelantero charrúa jugó poco y nada, en general no estuvo a la altura de las circunstancias y es muy probable que se vaya porque no hay lugar para él en el equipo titular.
Adrián Fernández
El volante ofensivo que arribó desde San Telmo no tuvo continuidad, demostró no estar a la altura y es muy posible que se marche cedido a otra institución para sumar minutos.
Ramiro Degregorio
El delantero juvenil apenas es una pieza de recambio, no tuvo muchas oportunidades y su destino estaría a préstamo en otra institución.
Los casos de jugadores de Racing que serán analizados para el 2026
. Gabriel Arias.
. Agustín García Basso.
. Facundo Mura.
. Santiago Sosa.
. Nazareno Colombo.
. Agustín Almendra.
. Richard Sánchez.
. Matías Zaracho.
. Luciano Vietto.
¿Qué es lo que necesita Racing para clasificarse a la Copa Libertadores 2026?
En la actualidad, la Academia ocupa el sexto lugar en la Tabla Anual con 46 puntos, una posición que le otorga un boleto a la Copa Sudamericana pero lo deja lejos de la Libertadores. River, tercero con 52 unidades, sería hoy el último clasificado al repechaje, mientras que Deportivo Riestra y Argentinos Juniors (ambos con 51) completan los primeros puestos de acceso directo.
Argentina cuenta con cinco cupos confirmados para la próxima Copa: Platense, campeón del Torneo Apertura; el futuro ganador del Clausura; el campeón de la Copa Argentina —que saldrá entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia—, y los dos mejores de la Tabla Anual. Rosario Central ya aseguró su lugar.
Con ese panorama, Racing depende de sí mismo en una única opción: ganar el Clausura. Actualmente se ubica noveno en la Zona A con 18 puntos, igualando a Tigre, Belgrano y Argentinos. Los de Costas deberán medirse con Central Córdoba, Defensa y Justicia y Newell’s con la ilusión de meterse en los Playoffs, pelear por el título y, así, alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Racing empató con Flamengo 0 a 0 y quedó eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025
Racing empató sin goles con Flamengo al término del partido que disputaron en la noche de este último miércoles 29/10, en el “Cilindro” de Avellaneda, y fue eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de haber perdido por 1 a 0 en el partido de ida.
Con la derrota por 1-0 en el resultado global, la “Academia” cerró una gran participación en la Copa Libertadores, habiendo jugado la semifinal por primera vez desde 1997.
