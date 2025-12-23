Murió el creador de Call of Duty: Vince Zampella falleció en un accidente en California

Sin embargo, en las últimas horas el medio No Jumper difundió un video del impacto, que volvió a poner el foco sobre el hecho. En las imágenes se observa el violento choque del vehículo, un Ferrari SF90 rojo, instantes antes de incendiarse, material que ya forma parte del análisis público mientras la investigación oficial continúa su curso.

La causa exacta del accidente aún no fue determinada y las autoridades confirmaron que no se identificaron factores externos ni la intervención de otros autos. El trazado sinuoso de la ruta, habitual en esa zona montañosa del norte de Los Ángeles, es uno de los elementos que ahora evalúan los peritos.

Embed - No Jumper on Instagram: "New video shows the fatal car crash that k-lled “Call of Duty” video game creator #VincentZampella. • @whosalexander" View this post on Instagram

El nombre detrás de una revolución gamer

Hablar de Call of Duty es hablar de uno de los mayores puntos de inflexión en la historia del videojuego moderno, y el nombre de Vince Zampella está en el centro de ese cambio. Como fundador de Infinity Ward, fue una de las figuras clave en la transformación del género shooter, al combinar acción cinematográfica, narrativa bélica y multijugador competitivo a gran escala, en un modelo que redefinió la experiencia gamer.

Tras su salida del estudio en 2010, luego de un conflicto con Activision vinculado a bonificaciones y control creativo, Zampella volvió a marcar el rumbo de la industria con la creación de Respawn Entertainment. Desde allí impulsó títulos como Titanfall, que introdujo nuevas mecánicas de movilidad, y Apex Legends, uno de los battle royale más influyentes de la última década (detrás del tan aclamado Fortnite). El estudio también estuvo detrás de Star Wars Jedi: Fallen Order, considerada una de las adaptaciones más sólidas del universo Star Wars al formato videojuego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Battlefield/status/2003237892227789293?s=20&partner=&hide_thread=false We are heartbroken by the loss of Vince Zampella, a creative leader whose work shaped generations of players and helped define what modern shooters and action games could be.



Across a remarkable career, Vince played a foundational role in franchises including Call of Duty,… pic.twitter.com/M2NgyJRWu2 — Battlefield (@Battlefield) December 22, 2025

En 2017, Respawn fue adquirido por Electronic Arts, lo que amplió el alcance de Zampella dentro de la industria. Bajo el paraguas de EA, asumió un rol estratégico en la conducción de la franquicia Battlefield, en un momento clave tras el lanzamiento fallido de Battlefield 2042. Su llegada marcó un proceso de reordenamiento creativo y comercial que permitió a la saga recuperar competitividad y, con su entrega más reciente, superar en ventas al último lanzamiento de Call of Duty.

A lo largo de más de dos décadas, Zampella estuvo detrás de algunas de las franquicias más influyentes del gaming global. Su trayectoria quedó asociada a la innovación constante, a la lectura temprana de las tendencias del mercado y a una forma de entender el videojuego que combinó ambición técnica, impacto cultural y masividad.

-------------------------------

Más lecturas de Urgente24:

Franco Colapinto recibió la noticia más impactante desde Alpine

Revelan el secreto detrás de 1.200 canciones: Qué esconde el Billboard Hot 100

¿Es o no IA? Cristiano Ronaldo y Rápidos y Furiosos: la foto de Vin Diesel que disparó los rumores

Salud mental: el viral en X del taxista que no cobraba si sus pasajeros lloraban