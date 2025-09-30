La fiesta de la televisión comenzó en la tarde del 29/9 y culminó en la medianoche de este 30 de septiembre, en el Hotel Hilton de Puerto Madero. La conducción estuvo en manos de Santiago del Moro, quien se autoproclamó ganador del Martín Fierro de Oro al final de la noche y estallaron redes.
"EL ROBO DE TODOS LOS TIEMPOS"
Martín Fierro 2025: Santiago Del Moro se anunció ganador del Oro
Santiago del Moro protagonizó los Martín Fierro 2025, se auto anunció como el gran ganador de la noche y chicaneó a Guido Kaczka: "Te vas con las manos vacías".
El conductor no pasó desapercibido en toda la ceremonia. Con su personalidad avasallante característica, le sumó el plus de "egocentrismo" tras hacerse autobombo en varias oportunidades de la gala.
Es una realidad que Del Moro, oriundo de Tres Algarrobos, comenzó desde abajo. Incursionó como actor, luego como conductor de Infama por América TV, donde comenzó a acercarse a la fama.
El Club Del Moro en Radio 100 y Gran Hermano fue sin dudas su trampolín en la televisión, donde desató amores y odios. Sin embargo, en la noche de esta nueva edición de los Martín Fierro condujo con bastante condimento y no dudó en llenarse de elogios en cada oportunidad que encontró.
Santiago del Moro se llevó el Martín Fierro de Oro 2025: "El robo de todos los tiempos"
Los espectadores del Martín Fierro no le dejaron pasar una al conductor de la gala. Al comienzo de la noche fue duramente criticado el primer look de Santiago Del Moro, de camisa abierta y una enorme cadena plateada colgando sobre su pecho.
¿Burla? y tensión en el escenario con Guido Kaczka: "Te vas con las manos vacías"
El segundo momento de la noche que tuvo por protagonista a Del Moro fue cuando ganó su primer premio. El conductor le ganó a Iván De Pineda y Guido Kaczka, el premio a "Mejor Conducción Masculina" por su labor en Gran Hermano.
Sin embargo, su actitud llamó la atención. Del Moro le pidió al ex conductor de Los 8 Escalones que subiera al escenario con él y si bien dijo compartir su premio con él, le lanzó un picante palito.
"Esto también es tuyo aunque compitamos en la tele... pero te vas con las manos vacías". A Guido se lo notó incomodó y cuando Del Moro le pidió que diga unas palabras (sin haber ganado) se limitó a felicitarlo y bajar del escenario.
Las redes no perdonaron a Santiago Del Moro
