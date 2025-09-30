Martín Fierro 2025: Santiago Del Moro se anunció ganador del Oro

Santiago del Moro se llevó el Martín Fierro de Oro 2025: "El robo de todos los tiempos"

Los espectadores del Martín Fierro no le dejaron pasar una al conductor de la gala. Al comienzo de la noche fue duramente criticado el primer look de Santiago Del Moro, de camisa abierta y una enorme cadena plateada colgando sobre su pecho.

A Santiago del Moro le robaron la camisa.

Devuelvanle la ropa hdps

¿Burla? y tensión en el escenario con Guido Kaczka: "Te vas con las manos vacías"

El segundo momento de la noche que tuvo por protagonista a Del Moro fue cuando ganó su primer premio. El conductor le ganó a Iván De Pineda y Guido Kaczka, el premio a "Mejor Conducción Masculina" por su labor en Gran Hermano.

Sin embargo, su actitud llamó la atención. Del Moro le pidió al ex conductor de Los 8 Escalones que subiera al escenario con él y si bien dijo compartir su premio con él, le lanzó un picante palito.

"Esto también es tuyo aunque compitamos en la tele... pero te vas con las manos vacías". A Guido se lo notó incomodó y cuando Del Moro le pidió que diga unas palabras (sin haber ganado) se limitó a felicitarlo y bajar del escenario.

Las redes no perdonaron a Santiago Del Moro

