Repudio en River Plate por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Paulo Díaz

En la previa del encuentro contra la Academia, el periodista de ESPN Gustavo Yarroch dio a conocer una información que generó repercusión entre algunos hinchas del Millonario en redes sociales.

Horas antes de que se dispute el choque, existía la incógnita sobre quién sería el primer marcador central en el equipo de Gallardo. En ese contexto, Yarroch relató una situación en el hotel de concentración: “Quien se acercó a la baranda para saludar a los simpatizantes de la Banda fue Lucas Martínez Quarta. En cambio, Paulo Díaz se quedó a unos siete metros; no se lo veía muy a gusto con la situación y no se acercó a saludar a la gente”.

Finalmente, el chileno no tuvo minutos y si bien Martínez Quarta y Rivero tuvieron algún sobresalto, hay datos que hablan por sí solos.

Entre Martínez Quarta, Portillo y Rivero completaron 33 despejes en River vs Racing. Maravilla Martínez fue el jugador con más duelos perdidos, ganó solo 2 de 15.

Lo que se viene para River de Marcelo Gallardo

River Plate necesitaba como el agua un triunfo de las características que tuvo ayer 2 de octubre ante Racing Club en el Gigante de Arroyito.

Venía de la eliminación de Copa Libertadores ante Palmeiras y además acumuló dos derrotas por el Torneo Clausura, por lo que una derrota ante la Academia podría haber profundizado la crisis.

Sin tanto fútbol, fue una victoria con más personalidad que otra cosa para vencer al equipo de Gustavo Costas que se caracteriza por agrandarse en este tipo de enfrentamientos.

En semifinales, el Millonario se cruzará ante Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras que del otro lado del cuadro, están Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

En cuanto al Torneo Clausura de la Liga Profesional, los de Núñez volverán a ir a Rosario para enfrentarse con Rosario Central el próximo domingo 5 de octubre desde las 21:15 horas.

Dicho encuentro, será importante por tabla anual (el Canalla le saca un punto de ventaja en la primera posición).

