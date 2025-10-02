La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que abrió un expediente contra los jugadores de River Gonzalo Montiel y Enzo Pérez luego del partido que el Millonario cayó ante el Palmeiras, quedó eliminado de la Copa Libertadores de América 2025.
Conmebol tiene entre 'ceja y ceja' a Gonzalo Montiel y Enzo Pérez, evalúa castigos
La Conmebol anunció que abrió un expediente contra los jugadores de River Gonzalo Montiel y Enzo Pérez tras el partido frente al Palmeiras.
Tras la caída de River por 3-1 de la semana pasada, la cual decretó la eliminación de los dirigidos por Marcelo Gallardo del certamen internacional, el máximo ente del fútbol sudamericano sacó un comunicado en el que explica los motivos para llevar adelante la sanción, aunque todavía resta definir cuál será el castigo para los dos referentes de la institución.
Los argumentos de la Conmebol para intentar sancionar a Gonzalo Montiel y Enzo Pérez
Según detalla el expediente, ambos futbolistas incumplieron el Código Disciplinario, ya que eran los designados para brindar declaraciones tras la derrota, pero ninguno se presentó ante la prensa.
Por otro lado, la Conmebol señaló el artículo 11, el cual está relacionado a los “Principios de Conducta”, el cual se entabla que “Comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole” y “Violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado”.
Por ahora, el ente máximo que rige el fútbol en Sudamérica solo les ha abierto expedientes. El próximo paso será analizar cada caso en detalle y, en caso de que se detecte alguna falta, se informarán las sanciones correspondientes.
Todo indica que las sanciones serán multas económicas y no deportivas, por lo que no afectarán el planteamiento que quiera establecer Marcelo Gallardo en los próximos partidos.
River cayó ante Palmeiras y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025
River perdió en la noche del miércoles 24/09 como visitante por 3 a 1 frente a Palmeiras de Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América, en un partido correspondiente a los cuartos de final del certamen, llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo.
Tras la caída 2-1 en el duelo de ida disputado en el Monumental, el elenco dirigido por Marcelo Gallardo debía ganar para seguir con vida en el torneo de mayor importancia del continente. Con este resultado, los de Núñez se despidieron del campeonato y deberán apostar todo al Torneo Clausura y a la Copa Argentina.
Ahora, Palmeiras deberá medirse en la siguiente instancia al ganador de la serie entre San Pablo y Liga de Quito, que tiene a los ecuatorianos con una ventaja de dos goles.
Deportivo Riestra venció 2-1 a River en el Monumental y se afianzó como líder del Grupo B
River Plate cayó 2-1 frente a Deportivo Riestra en el estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2025.
Tras esta dura caída en Núñez, el “Millonario” se quedó en el segundo puesto del Grupo B, con 18 unidades. Mientras el “Blanquinegro” le sacó la punta del grupo con 4 puntos de diferencia.
Los dos goles del equipo comandado por el director técnico Gustavo Oscar Benítez fueron realizados por Antony Alonso y Pedro David Ramírez. El único tanto del conjunto liderado por Marcelo Gallardo llegó de la mano de Giuliano Galoppo.
River finalizó los últimos minutos del segundo tiempo con un jugador menos. Maximiliano Salas se retiró expulsado por una fuerte protesta al juez de línea.
