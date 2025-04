Gonzalo Montiel estafado en US$ 700.000 y perdió parte del premio de Qatar 2022

También se incluyó un pago inicial de $25 millones para blanquear capital, entregado en dólares a Payarola y supuestamente destinado a una cuenta bancaria.

Luego, siguió un adelanto de US$200.000 para la compra de un terreno en Ezeiza que no se concretó.

GONZALOMONTIELESTAFADOEN700000DOLARESYPERDIOPARTEDELPREMIODEQATAR2022FOTO3.jpg Gonzalo Montiel denunció que su exabogado lo estafó por la suma de 700.000 dólares y perdió una parte del premio de campeón del mundo en Qatar 2022.

En la denuncia, que tiene 36 páginas, también se incluye mensajes de WhatsApp, documentación de transferencias, declaraciones notariales y contratos que comprobarían las reiteradas estafas y la falsificación.

Según explicaron, la situación fue detectada por el cuñado de Gonzalo Montiel, Brahim López, quien comenzó a trabajar en el estudio de abogados de Payarola.

Brahim notó irregularidades que encendieron las alarmas en la familia, que inició una investigación más profunda que derivó en la presentación judicial en contra del abogado que conoció tras la denuncia de presunto abuso contra Montiel, en la que fue sobreseído en diciembre pasado.

Aunque Payarola devolvió una parte del dinero (menos de US$ 150.000) el perjuicio patrimonial continúa siendo enorme. Ante las evasivas del abogado y las promesas incumplidas de devolución, la familia Montiel recurrió a la justicia.

Los antecedentes de Nicolás Payarola: denuncias por estafas, asociación ilícita y lavado de activos

La presentación aportó como antecedente un caso anterior en el que también está implicado el abogado. Se trata de una causa judicial en Tierra del Fuego, donde el letrado está imputado y enfrenta un juicio por asociación ilícita y estafas reiteradas. En ese expediente, se lo acusa de integrar una banda delictiva que habría engañado a personas mayores mediante la modalidad conocida como “cuento del tío”.

Además, según pudo saber Infobae a través de fuentes judiciales, Payarola enfrenta otra denuncia por un caso de estafa de características similares al perjuicio económico que habría sufrido Montiel. En esta ocasión, la denunciante es María Ximena Braña, quien recurrió al abogado por problemas legales con su expareja. Con el paso del tiempo, terminó acusándolo de estafa, defraudación por administración infiel y la posible comisión de lavado de activos. “El abogado Payarola me engañó a través de sus supuestos asesoramientos legales, administró cerca de 800 mil dólares, de los cuales no he podido recuperar aquel dinero. Todo ellos causándome un perjuicio irreparable a mi patrimonio”, sostuvo la víctima.

El premio que recibió Gonzalo Montiel por el título de Qatar 2022

Gonzalo Montiel, al igual que el resto de los campeones del mundo, fueron premiados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con un premio de más de $360 millones, de los cuales Payarola se quedó con $116 millones mediante dos cheques, prometiendo nuevamente “invertirlos”. La causa sigue su curso en la justicia penal, mientras la familia busca recuperar lo perdido y cerrar un capítulo de traición luego de la conquista en Qatar.

