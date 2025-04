Conmebol vs. UEFA por la idea de la Copa del Mundo FIFA 2030 con 64 países

Este problema ya lo padeció la UEFA (Unión Europea de Fútbol Asociado), y por eso es quien lidera el rechazo a la idea de Conmebol.

En el Congreso de la UEFA en Belgrado (que fue la capital de la ex Yugoslavia y ahora lo es de Serbia), el jefe del fútbol europeo, Aleksander Ceferin, rechazó la propuesta, calificándola de "mala idea".

Su respuesta a Conmebol: "Esta propuesta me sorprendió aún más a mí que a ti. Creo que es una mala idea; no es buena para el Mundial en sí ni para nuestras eliminatorias. Por lo tanto, no la apoyo. No sé de dónde salió, pero es extraño que no supiéramos nada antes de esta propuesta en el Consejo de la FIFA".

Aleksander Ceferin.jpg Aleksander Ceferin, presidente de UEFA.

FIFA

Ya había polémica por la iniciativa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de ampliar el Mundial 2026 de 32 a 48 equipos, un formato que se aplicará por 1ra. vez en el próximo Mundial.

El 14/03, FIFA aprobó, en Kigali (Ruanda), el cambio de formato para la Copa del Mundo a partir de la edición de 2026, que será la primera vez que se disputará con 48 selecciones en competencia.

Es un Mundial inédito porque se juega en los 3 países de América del Norte (México, Canadá y USA, en simultáneo), con un total de 104 partidos (antes eran 64) durante 39 días. Básicamente es para fortalecer la recaudación de FIFA, con la televisación de eventos y la venta de tickets.

Todo comenzará en la ronda 16avos. o sea 1 más que en Qatar 2022, y el campeón y el subcampeón habrán jugado 8 encuentros en vez de 7. Pero ahora se proponen 64 países representados.

Anuncio FIFA: Argentina tendrá su primer partido mundialista en democracia Gianni Infantino, presidente FIFA

Problemas

El desarrollador inmobiliario (INMO Desarrollos), Alejandro Guillermo Domínguez Wilson-Smith, dijo: “Estamos convencidos que la celebración del centenario será algo único, porque solo una vez se cumplen 100 años. Y por eso estamos proponiendo por única vez, llevar a cabo este aniversario con 64 equipos, en 3 continentes simultáneos. Para que todos los países tengan la oportunidad de vivir una experiencia mundial, y para que nadie en este planeta quede fuera de esta fiesta; que aunque se juegue en todas partes, es nuestra”.

Esta exageración de Domínguez es falsa: 145 países que integran FIFA de todos modos quedarían afuera si son 64 los que juegan la Copa.

El Mundial de FIFA 1930 se jugó en Uruguay, pero Conmebol se apropia de ese evento y lo 'socializa' para que Paraguay pueda incorporarse a la agenda.

Pero lo que estaba previsto hasta ahora -con un evento de 48 selecciones- eran 3 partidos iniciales jugados en Conmebol (Brasil, Argentina y Paraguay), y el resto en Marruecos (CAF, África), y Portugal y España (UEFA, Europa).

O sea que Conmebol, que comenzó pidiendo una Copa del Mundo completa en 4 países sudamericanos (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, o sea el Mercosur / Mercado Comun del Sur), devino en una participación mínima que se intenta ampliar.

Quizás con 64 equipos, Conmebol (Sudamérica) obtendría más juegos en su territorio.

Hay un problema inicial para Conmebol: los países organizadores acceden en forma directa al capítulo final de una Copa del Mundo, no juegan Eliminatorias.

Entonces, la Clasificación para 2030 la disputarían solamente Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, teniendo mayores oportunidades de ingresar al cupo regional.

Idea alternativa menos onerosa para Domíguez: Una Copa del Mundo Centenario con los 13 países que jugaron el evento de 1930 (sólo habría que encontrar el sustituto de Yugoslavia, que ya no existe como país).

------------------

+ info de Golazo24