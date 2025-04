Colo-Colo vs. Fortaleza: FIFA repudió, Conmebol abre expediente y crisis de Boric

Según detalló el Ministerio Público, se investiga si el vehículo policial tuvo una participación directa en los decesos, tras aparentemente pasar por encima de una reja perimetral en la que había dos hinchas atrapados, pero el carabinero no fue detenido.

COLOCOLOVSFORTALEZAFIFAREPUDIOCONMEBOLABREEXPEDIENTEYCRISISDEBORICFOTO3.jpg La FIFA emitió un comunicado tras los incidentes que se produjeron en el partido Colo-Colo ante Fortaleza, la Conmebol abrió un expediente.

“La persona que estaba conduciendo el carro de momento tiene la calidad de imputado, sin perjuicio de que no se ha procedido a su detención, toda vez que no existe ninguna causal que habilite la detención hasta el momento, sin perjuicio de que se están realizando todas las diligencias para poder esclarecer o determinar si tuvo participación o no”, explicó el Fiscal Francisco Morales.

Colo-Colo Vs Fortaleza: el Ministerio de Seguridad cargó contra la ANFP

En la misma rueda de prensa, Luis Cordero le respondió a la ANFP solicitando que el Registro Nacional de Hinchas se una Ley Nacional y reclamó medidas contra la violencia.

Ante esto, el Ministro saltó: “La ANFP no puede usar el registro de hinchas cada vez que no asume su responsabilidad. Debe atender como organizador de espectáculos deportivos y exigirles a los clubes. Me parece oportunista esa declaración”.

En la misma medida, señaló: “Los hechos ocurrieron afuera del recinto. En el lugar se estaba haciendo la pericia ordenada por el Ministerio Público. Ninguna de estas medidas se toman improvisadamente. Dado que los organizadores tomaron una posición pasiva, el Ejecutivo tomó decisiones”.

“Hay protocolos adicionales que se van a revisar para futuros partidos internacionales”, avisó y marcó: “El Ejecutivo no va a tener ningún reparo en tratar a las barras que realizan este tipo de acciones, como medio aparentemente de apoyo, como organizaciones criminales”.

Colo-Colo Vs Fortaleza: el fuerte repudio de la FIFA

A raíz de estos episodios, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, realizó un posteo en una historia en su cuenta de Instagram en la que se mostró “consternado tras enterarme de los trágicos incidentes ocurridos antes del partido”, señaló.

En el siguiente párrafo y luego de mencionar a los jóvenes que perdieron la vida, Infantino envió sus condolencias a todos los involucrados: “En nombre de la FIFA y de toda la familia del fútbol, quisiera expresar mis más sinceras condolencias a los clubes, a la CONMEBOL y a la Federación de Fútbol de Chile, así como a las familias y seres queridos de las víctimas. Que descansen en paz”.

Por último, señaló con contundencia: “Del mismo modo, la FIFA condena decididamente los hechos de violencia acaecidos en el marco del mencionado partido. Como lo hemos dicho muchas veces, la violencia no debe tener lugar en el fútbol”, cerró el comunicado.

Cabe mencionar que en septiembre de este año en Chile se disputará el Mundial Sub20, por lo que FIFA se encuentra trabajando con la ANFP y CONMEBOL en cuestiones de seguridad y organización.

"Estoy profundamente consternado por los trágicos incidentes ocurridos antes del partido"



"La FIFA condena decididamente los hechos de violencia acaecidos… pic.twitter.com/mh14Q76vbr — doble amarilla (@okdobleamarilla) April 11, 2025

Colo-Colo Vs Fortaleza: la Conmebol abrió un expediente y evalúa duras sanciones

A partir de ahí, la Unidad Disciplinaria de CONMEBOL abrió el expediente por el caso de Colo Colo – Fortaleza y en la mañana de este mismo viernes (11/04) comenzó a recibir los informes y aguardará por los descargos de los equipos y Gobierno de Chile. La Unidad será la encargada de definir el destino del partido: si se reanuda o no continua y la sanción que eventualmente pudiera caberle al club local

Cabe recordar que CONMEBOL no está a cargo de la Seguridad y que eso es responsabilidad de los clubes y Gobiernos. En Chile el caso ya se plantea como un grave episodio de abuso policial, que derivó en la renuncia de la encargada del programa “Estadio Seguro”.

El “Cacique” queda expuesto a varias sanciones, incluso se puede leer en el Manual de Clubes del ente regulador: “La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL determinará el monto de los daños ocasionados o los perjuicios financieros después de considerar las circunstancias de cada caso en particular y las pruebas disponibles”.

Incluso, advierte que “el club en cuestión puede ser descalificado de los próximos torneos organizados por la CONMEBOL. La CONMEBOL tomará futuras medidas según corresponda, como la suspensión del club de cualquier otra competición de la CONMEBOL”.

En tanto, también indica que “además de las sanciones disciplinarias y económicas descritas en el enunciado anterior, el club deberá responder exclusivamente por las indemnizaciones en materia civil u otra índole contra los demás clubes y/o terceros afectados, exonerando y liberando a la CONMEBOL de toda obligación y responsabilidad de cualquier naturaleza, así como de la responsabilidad por los daños y/o perjuicios causados a propios o a terceros”.

El ente comenzó a recibir hoy los informes y… pic.twitter.com/qKpaEYV7ib — doble amarilla (@okdobleamarilla) April 11, 2025

Tragedia en Chile: dos hinchas fallecieron por incidentes en la previa entre Colo Colo y Fortaleza

Dos simpatizantes fallecieron en las inmediaciones del Estadio Monumental de Santiago de Chile, antes del encuentro de este último jueves 10/04 entre Colo Colo y Fortaleza de Brasil por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

Según informaron medios locales, la tragedia habría ocurrido antes de que comience el encuentro en Santiago por una avalancha generada por personas que intentaron ingresar al estadio y donde tuvo que intervenir la Policía con un camión hidrante.

Las víctimas fatales fueron una joven de 18 años y un menor de 13, arrollados por un camión hidrante.

El partido entre el elenco trasandino y el brasileño había comenzado, a pesar de los incidentes, y se habían disputado 70 minutos de partido. Sin embargo, cientos de hinchas ingresaron al terreno de juego para detener el duelo, luego de que se confirmara la muerte de los jóvenes.

Según trascendió, decenas de personas habrían intentado colarse para presenciar el espectáculo por los sectores de Tucapel y Caupolicán, ambas entradas cercanas a la calle Marathon.

El fiscal de Flagrancia Oriente, Francisco Mores, comunicó: “Aproximadamente a las 18 horas con 30 minutos, un grupo de sujetos intenta ingresar a la Casa Alba para luego, posteriormente, entrar al Estadio Monumental”. Y continuó: “Es en ese contexto que el personal de control de orden público realiza distintas maniobras con el objetivo, principalmente, de que estas personas no pudieran ingresar. Se produce una estampida que implica la caída de una reja y en este momento se está investigando si es que algún carro policial tuvo participación en el deceso”.

Finalmente, concluyó: “Lo que se sabe es que una de las rejas aplasta a estos dos jóvenes con un peso mayor, un peso que puede ser atribuible a distintas causas y todas están siendo investigadas como posible hipótesis de trabajo para poder determinar cuál fue, finalmente, la causa del deceso”.

Embed - COLO COLO FORTALEZA PARTIDO SUSPENDIDO | CONMEBOL LIBERTADORES 2025

