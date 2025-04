Dicen que Carlos Tévez podría volver a dirigir un equipo grande

image.png

Martín Palermo bye de Olimpia

Durísima derrota de Olimpia ante Vélez Sarsfield. Si bien una vez finalizado el encuentro el ex 9 de Boca declaró: "Voy a hablar con los dirigentes para ver qué es lo mejor. No voy a tomar ninguna decisión en caliente. Quiero pedir disculpas a los hinchas por esta derrota", la comisión decidió terminar el vínculo con el ex entrenador de Godoy Cruz.