Por qué Declan Rice funcionó y Toto Belmonte no: Gago toma nota de Arteta

Gago no encuentra su equipo

El entrenador de Boca acostumbra, como muestra desde que se puso el buzo de DT, a rotar constantemente a su equipo titular. La decisión puede encontrar argumentos en la fuerte seguidilla de partidos que afronta el plantel y que eso lleva a tener que dosificar esfuerzos. No obstante, no deja de ser llamativo que Fernando Gago no haya podido encontrar todavía un 11 inicial que se asiente como tal para que, a partir de ahí, el equipo empiece a caminar y a solidificarse.