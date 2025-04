Escándalo partidario en River: Todos saltaron a defender a Marcelo Gallardo

Desde su cuenta de X, el "Gallo" pidió disculpas, que parecieran no alcanzar: "Disculpas a todos. Perdon a todos. A los hinchas de buena leche que me entendieron mal; que se sintieron heridos, lastimados y ofendidos les pido disculpas de todo corazon. Provengo de una generacion en donde no habia "tanta literalidad en los decires"

Santarsiero, si bien pidió disculpas, al día siguiente dijo que si "putean al Gallo va por el buen camino". En fin...

Todo el mundo River salió a apoyar al entrenador del Millonario.

Todo River saltó a defender al DT

Todos coincidieron en la misma línea. Criticar es una cosa y decir barbaridades es otra totalmente distinta.

Gran parte del mundo River salió a repudiar los dichos en el programa de Santarsiero. Desde la vieja escuela de periodistas partidarios hasta streamers reconocidos.

Juan Cortese de manera más críptica, posteó: "´Cria cuervos y te comerán los ojos´, decía Generosa Ustarroz, mi abuela. Por suerte el tiempo acomoda las cosas."

Benito SDR, reconocido streamer, también se expresó al respecto: "Realmente emocionado por ver cómo de golpe nos unimos todos defendiendo a MG. Han cruzado un límite y a veces estas cosas generan unión. Cansa muchísimo que últimamente las discusiones en redes sociales sean de hinchas de River vs hinchas de River. En otra época uno discutía casi todo el tiempo con bosteros. Hace cuanto no pasa eso? Incluso a ellos veo que les pasa lo mismo. Quizás es un síntoma de la época, no lo sé. Ojo, la crítica futbolística es lógica, sana, entendible y necesaria. Pero eso no habilita a decir cualquier cosa y hoy quedó demostrado"

Sebastián Srur, de la vieja escuela dijo: "En la vida hay que tener respeto. Siempre. Hay límites que jamás se deben pasar. Respeto a Marcelo Gallardo, no vale todo."

Chute D’Attellis de AZZ, que suele tener un tono que sale de la seriedad del periodismo, también dio su opinión: "Esto es una locura. Repudio total. Increíble como puede haber gente así. Desde el idiota que dice eso, el que se ríe y que ninguno le frena el carro. Se están pasando feo. Pongan la cara por lo menos."

Es difícil saber si esto repercutirá o no en lo futbolístico, pero tal como dijo Benito SDR, hace mucho no se veía tanta mancomunión en el mundo River. Todos bancaron a Marcelo Gallardo.

