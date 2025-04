Crisis en el fútbol cordobés, Talleres e Instituto sin DT en una semana

Ni esa final de la Supercopa Internacional ganada en Paraguay por penales a River le dio cuerda para seguir un buen rato, se tuvo que ir luego de la derrota por Copa Libertadores de local con San Pablo por 1 a 0 en su debut.

Sus números tampoco fueron buenos, 26 partidos, 7 victorias, 9 empates y 10 derrotas, los objetivos los consiguió. Si uno ve estos números piensa que está bien su despido, pero si nos ponemos a ver el “Cacique” metió a Talleres en esta Copa Libertadores, ganó la Supercopa Internacional a River y llegó empatado en puntos con Vélez a la última fecha de la Liga Profesional 2024 en la cima de la tabla, donde se terminó consagrando el “Fortín”.

Pero como de los últimos 10 partidos solo había ganado la final con River se tuvo que ir, el “tiempo” se le acabó como dicen puertas adentro. Otra vez aparece el problema de la paciencia.

image.png

Erviti duró cuatro partidos en Belgrano

El que fue un paso fugaz fue el de Walter Erviti por Belgrano. El ex jugador de Boca estuvo apenas 4 partidos al frente del primer equipo, consiguió 2 empates y 2 derrotas. Evidentemente la dirigencia debe pensar que se equivocó con este nombre sino no se explica el poco tiempo que le dieron como DT, ahí el fallo fue de la dirigencia, no del entrenador.

Con el caso de Belgrano son los 3 equipos cordobeses de primera división que se quedaron sin DT en este 2025, lo que agudiza la crisis en el fútbol cordobés, pero, ¿Qué sucede con el fútbol cordobés que vive en una crisis constante?

La involución del fútbol cordobés en los últimos años

Como dijimos antes, el fútbol cordobés siempre se caracterizó por sacar buenos jugadores pero a nivel clubes no daba la talla, inclusive durante muchos años le peleó el segundo puesto (detrás de Buenos Aires) a Santa Fe, pero ahora ni eso, varias provincias lo han superado en títulos y actuaciones, y Córdoba sigue estancado a nivel clubes.

Lo único que logró Córdoba a nivel clubes fue ganar una Copa Conmebol, y una Supercopa Internacional, ambas ganadas por Talleres. Luego algún subcampeonato nacional (Talleres, Belgrano y Racing de Córdoba) y luego un par de finales de Copa Argentina.

Muy poco para un fútbol que siempre fue de lo mejor del país pero los clubes nunca estuvieron a la altura. Inclusive durante algunos años no hubo equipos en primera, o solo estaba Belgrano o Talleres, este último llegó a estar casi una década en el Federal “A”, tercera división, y la deuda con los hinchas sigue.

Otras provincias ya lo han superado, Santa Fe (sacando obviamente a Rosario) consiguió un título de primera división con Colón, además de tener más participaciones internacionales junto con Unión. Entre Ríos logró lo que Talleres no pudo en dos finales, la Copa Argentina con Patronato (casualmente le ganó la final a Talleres), y ahora Santiago del Estero con Central Córdoba que fue campeón de la misma competición.

Ya hay tres provincias además de Buenos Aires obviamente, que lo han superado en títulos, y hoy en día se encuentra a la altura de Mendoza, peleando ser la 5º provincia del país a nivel clubes. Algo poco para una plaza tan futbolera como Córdoba. Las culpas serán de todos, jugadores, entrenadores pero sobre todo y a lo largo de la historia de los dirigentes, que siempre priorizaron sus negocios personales por sobre los intereses de los clubes. Lo cierto es que los clubes cordobeses siguen en deuda con sus hinchas.

+ de Golazo24

Embed

Inesperado: La Selección Argentina podría jugar a puertas cerradas

UEFA al horno: Otro informe confirma que el video del penal de Julián fue editado

Champions League: Inter vence a Bayern, Arsenal golea al Madrid, y Courtois se empacha con "arroz" (Rice)

Champions League: El recibimiento "especial" que tendrá el "Dibu" Martínez ante PSG